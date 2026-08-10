Viola, Mastantuono è a un passo

La Fiorentina accelera e punta dritto a Franco Mastantuono. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, i viola sono in vantaggio nella corsa al fantasista argentino del Real Madrid.

Il club di Florentino Pérez ha aperto alla cessione, ma solo con la formula del prestito secco fino a giugno 2027. Niente diritto, niente obbligo di riscatto, niente recompra. Il Real vuole tenersi il controllo del cartellino del classe 2007, arrivato dal River Plate la scorsa estate per 45 milioni di euro.

Ed è proprio la formula del prestito secco con minuti garantiti quella che la Fiorentina ha già accettato e proposto. Fabio Paratici ha sondato la situazione a margine della trattativa per Valdepeñas e da lì è nato il contatto diretto con i Blancos.

Mastantuono, argentino con passaporto italiano, non occuperebbe slot extra-UE e può giocare sia da trequartista che da esterno d’attacco. A Madrid ha collezionato 35 presenze e 3 gol, ma ha trovato poco spazio con continuità. Per questo il Real lo vuole mandare a giocare in Europa.

La concorrenza non manca: su di lui ci sono River Plate, Villarreal, Fulham e Milan. Ma al momento la Fiorentina è indicata come la favorita.