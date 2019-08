Viola, in vendita da oggi i biglietti per il Napoli. Prandelli compie 62 anni

Mercato: Ribery sembra più lontano ma tutto è ancora possibile. Dal mondo viola tanti auguri a "Supercesare" che oggi festeggia il compleanno

ACF Fiorentina informa che, a partire dalle 15 di oggi, 19 agosto 2019, è possibile acquistare, presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli, l’abbonamento per le 19 gare di Serie A TIM. A partire da oggi sono inoltre in vendita anche i biglietti per la partita di Campionato contro il Napoli in programma al Franchi sabato 24 agosto alle 20:45. Possibile trovare ulteriori informazioni cliccando su:

http://it.violachannel.tv/abbonamenti.html

e

http://it.violachannel.tv/vc13-prossima-partita-pag.html

E mentre Ribery sembra più lontano dalla Fiorentina (il Lokomotiv Mosca sembra in questo momento favorito per acquisire le prestazioni del 36enne ex pilastro del Bayern Monaco), ma tutto pare ancora possibile, oggi Cesare Prandelli, che ha legato alla Fiorentina le sue migliori stagioni da allenatore, finora, compie 62 anni. Da tutto il mondo viola gli stanno pervenendo auguri per questo giorno speciale.