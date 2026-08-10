Regione: Vannucci (Pd) nuovo presidente della Commissione Sanità

Firenze – Andrea Vannucci (Pd) è il nuovo presidente della commissione Sanità e Politiche sociali. Vannucci, già membro della Commissione in questa e nella precedente legislatura, prende il posto di Matteo Biffoni, dimessosi da consigliere regionale a seguito della sua elezione a sindaco di Prato.

Il nuovo presidente della commissione Sanità è stato eletto a scrutinio segreto alla prima votazione, con maggioranza qualificata. Mentre, in apertura di seduta, la candidatura di Vannucci era stata avanzata a nome della maggioranza da Lorenzo Falchi (Avs), Diego Petrucci (FdI), a nome del centrodestra, aveva proposto il nome di Enrico Tucci (FdI), attuale vicepresidente.

Vannucci è stato eletto con 6 voti a favore, mentre Tucci ha ricevuto 4 voti. Ringraziando, il nuovo presidente ha espresso l’augurio di poter portare avanti nei prossimi mesi nel miglior modo i compiti propri della Commissione, ma anche di “produrre capacità di proposta e di innovazione del nostro sistema sociosanitario”, dando spazio anche a settori come il diritto alla casa e allo sport, pure di competenza della Commissione.