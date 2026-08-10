Multe velocità: Firenze ha incassato 19,7 milioni nel 2025

Fra tutte le sanzioni elevate in Italia per violazione del Codice della Strada, più di una su tre è legata all’eccesso di velocità. E i numeri della Toscana lo confermano.

Secondo l’analisi realizzata da http://Facile.it sui rendiconti pubblici nel 2025 i soli Comuni toscani hanno incassato oltre 36,7 milioni di euro da multe per violazioni dell’art. 142 CdS. A questi vanno sommati i proventi dichiarati dalla Città Metropolitana di Firenze, pari a oltre 8,2 milioni, e quelli delle amministrazioni provinciali, per altri 12,7 milioni. Complessivamente la cifra supera i 57 milioni di euro.

Limitando l’analisi ai Comuni che hanno dichiarato incassi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità, al primo posto c’è Firenze con 19.718.932 euro.

Sul podio anche Orbetello, con 2.394.522 euro, e Grosseto con 1.864.124 euro. Ai piedi del podio Sinalunga con 1.531.149 euro, seguita da Siena a 1.449.833 euro, Piombino a 1.208.942 euro e Fiesole a 1.076.613 euro.

Chiudono la top 10 Rapolano Terme con 885.460 euro, Prato con 879.056 euro e Pistoia con 822.427 euro.

Tra gli altri capoluoghi, Arezzo ha incassato 422.198 euro, Livorno 73.417 euro e Lucca 12.458 euro.

I restanti hanno dichiarato importi notevolmente inferiori o pari a zero.

Guardando agli altri enti, la Città Metropolitana di Firenze ha dichiarato proventi per 8.271.610 euro. Tra le Province, la prima è Pisa con 8.810.447 euro, seguita da Livorno con 1.984.028 euro, Prato con 804.222 euro, Pistoia con 721.837 euro, Siena con 279.689 euro e Grosseto con 102.994 euro.

L’estate resta il periodo più critico per la sicurezza stradale. Secondo un’indagine commissionata da http://Facile.it all’istituto EMG, oltre 15 milioni di italiani utilizzeranno l’automobile per raggiungere la meta delle vacanze. Non a caso, secondo gli ultimi dati Istat disponibili, nei mesi di giugno, luglio e agosto dell’ultimo anno rilevato a livello nazionale si sono verificati più di 48.000 incidenti stradali con lesioni a persone, pari al 28% del totale. Il picco è stato a luglio, con oltre 17.000 sinistri. In Toscana, nello stesso periodo, i sinistri con lesioni sono stati 4.311, sempre il 28% del totale annuo, con un picco a luglio di 1.635 incidenti. E l’eccesso di velocità resta purtroppo tra le cause principali.

Fonte: analisi http://Facile.it su rendiconti pubblici 2025. Indagine EMG e dati Istat citati nel testo.