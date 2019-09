Viola: biglietti a 2 euro per l'amichevole con il Perugia venerdì 6 settembre

Incasso per il Meyer, la partita inizierà alle ore 20. Chissà se Ribery sarà provato dal primo minuto?

Saltata l'amichevole di sabato 7 settembre con l'Empoli, venerdì 6 settembre alle ore 20.00, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina affronterà il test con il Perugia, buona squadra di serie B. Occasione buona, per la squadra di Montella, di fare qualche progresso nell'amalgama perché la prestazione di Genova è stata sconcertante. Chissà se Ribery sarà provato dal primo minuto.

Il costo per l’ingresso sarà di due euro (incasso per il Meyer) ed i biglietti sono disponibili a partire da oggi pomeriggio, alle ore 17:00, presso le biglietterie ufficiali e, per i titolari della tessera InViola Card Gold, anche su internet. Ai sostenitori viola sarà destinata la Tribuna Coperta mentre per quelli a seguito della Squadra umbra verrà riservato il Settore Ospiti acquistabile solo online con tessera del Perugia.

Intanto domani, giovedì 5 settembre alle ore 14:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Ghezzal.