Viola, annullata l'amichevole con l'Empoli

"Motivi tecnico-organizzativi" alla base della decisione. Lo stesso giorno, sabato 7 settembre, è in programma la Festa della Curva Fiesole

ACF Fiorentina comunica che l’amichevole con l’Empoli, inizialmente programmata per sabato 7 settembre alle ore 19.00 presso lo Stadio Carlo Castellani, è stata annullata per motivi tecnico-organizzativi.

La notizia è stata data con queste parole dall'organo ufficiale della società viola. Niente amichevole con gli azzurri, dunque, probabilmente perché lo stesso giorno, all'interno dello stadio Franchi, è in programma la Festa della Curva Fiesole, con inizio alle ore 16, alla quale dovrebbero essere presenti giocatori e dirigenti viola.

Intanto oggi pomeriggio il Presidente Commisso ha voluto salutare e conoscere personalmente, recandosi al campo di allenamento, la Primavera viola e la nuova compagine Under 18. Lo stesso Presidente si è soffermato per incontrare gli allenatori e gli staff che guideranno le squadre nei rispettivi campionati ormai alle porte, facendo loro i suoi migliori auguri per la nuova stagione.