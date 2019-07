Viola: titolari arrivati a Chicago, oggi test dei giovani col Real Vicenza in diretta tv

A Moena l'amichevole della "Fiorentina B" (ore 17, Rtv 38) mentre i titolari di Montella sono arrivati a Chicago e si preparano alla prima partita dell'ICC, mercoledì notte. Abbonamenti a gonfie vele

Sta procedendo a gonfie vele la campagna abbonamenti della Fiorentina: nei punti vendita ci sono spesso code per l'acquisto e nella giornata di oggi il club viola dovrebbe comunicare il dato ufficiale.

In questo periodo particolare, con la squadra divisa in due tra l'America e Moena, oggi pomeriggio la squadra di giovani agli ordini di Emiliano Bigica sfiderà in Trentino il Real Vicenza (Lega Pro). La partita (inizio ore 17) sarà trasmessa in diretta su Rtv 38.

I titolari di Montella intanto sono arrivati a Chicago e mercoledì affronteranno la prima sfida dell'ICC, contro i messicani del Chivas Guadalajara alle 3 di notte ora italiana (diretta Sportitalia).

Sul fronte mercato, a tenere banco è ancora la trattativa per la cessione di Veretout. Un tira e molla che in questo momento sembra vedere favorito il Milan su Roma e Napoli. Chiesa nei prossimi giorni parlerà con Commisso ma molto probabilmente resterà almeno un'altra stagione a Firenze.