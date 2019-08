Viola: goleada contro il "Gala" e nuovo incrocio con Galliani

L'amichevole contro i turchi di Terim è terminata 4-1 con reti di Boateng, Sottil, Benassi e Simeone. Domenica 18 agosto per la squadra di Montella sfida a sorpresa in Coppa Italia contro il Monza dell'ex ad del Milan

Nell'aprile del 2013, quattro tifosi viola si presero un Daspo dopo una dura contestazione in tribuna a Galliani. Il rapporto tra Firenze e l'ex ad del Milan non è mai stato improntato a simpatia. Ebbene, domenica prossima Galliani e la Fiorentina incroceranno nuovamente il loro destino calcistico.

Sì perché Galliani adesso è l'ad del Monza, squadra di Lega pro (di proprietà di Silvio Berlusconi) che stasera ha battuto a sorpresa il Benevento, 4-3 in Campania, e domenica prossima la squadra di Christian Brocchi (tra l'altro ex viola) sfiderà quella di Montella in Coppa Italia, nella prima partita ufficiale della stagione per la Fiorentina.

L'allenatore viola, al termine dell'amichevole vinta 4-1 contro il Galatasaray di Terim davanti a 7mila spettatori (a segno Boateng, Sottil, Benassi e Simeone) ha detto a questo riguardo di "essere contento di incontrare Brocchi ma soprattutto di incontrare Galliani, che vedrò dopo un anno passato assieme al Milan, un anno anche di vittorie (il successo della Supercoppa Italiana contro la Juve, ndr) però saranno avversari".