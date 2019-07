Viola, 29 convocati per Moena: Veretout c'è ma lascerà presto il ritiro

Stamani allenamento agli ordini di Montella prima della partenza per il Trentino, fissata per domani alle 8 dalla stazione di Campo di Marte. Assenti i nazionali

Allenamento in mattinata a Firenze per i viola alla vigilia della partenza per il ritiro di Moena 2019, fissata per domani con un treno in partenza alle 8,03 dalla stazione di Campo di Marte.

Tra i 29 convocati di mister Vincenzo Montella ci sono tanti giovani e mancano i nazionali, da Chiesa a Milenkovic. C'è Veretout, anche se con ogni probabilità il francese lascerà presto il ritiro in Trentino, per raggiungere la squadra che lo avrà comprato. Sembrano in ballo soprattutto Roma e Napoli, ma non è detta l'ultima parola, anche il Milan spera.

Ecco la lista dei 29 convocati in ordine alfabetico:

1 BAEZ STABILE JAIME, 2 BARONI RICCARDO, 3 BENASSI MARCO, 4 BIRAGHI CRISTIANO, 5 CASTROVILLI GAETANO, 6 CECCHERINI FEDERICO, 7 CHIORRA NICCOLO', 8 CRISTOFORO SEBASTIAN, 9 DABO BRYAN, 10 DRAGOWSKI BARTLOMIEJ, 11 EYSSERIC VALENTIN, 12 FRANCHESCOLI VITOR HUGO, 13 HANCKO DAVID, 14 HRISTOV PETKO ROSENOV, 15 KOFFI CHRISTIAN, 16 LAKTI ERALD, 17 MEDJA BELOKO NICKY STEPHANE, 18 MELI MARCO, 19 MONTIEL RODRIGUEZ CRISTOBAL, 20 NANNELLI ALEX, 21 PIEROZZI EDOARDO, 22 RANIERI LUCA, 23 SAPONARA RICCARDO, 24 SIMEONE GIOVANNI, 25 SOTTIL RICCARDO, 26 THEREAU CYRIL, 27 VENUTI LORENZO, 28 VERETOUT JORDAN, 29 VLAHOVIC DUSAN.

La permanenza a Moena è fissata fino al 21 luglio ma sarà un ritiro anomalo, perché la Fiorentina sarà impegnata nella ICC (International Champions Cup) negli Stati Uniti. Queste le gare: il 17 luglio contro il Chivas Guadalajara (ore 3 italiane), il 20 luglio contro l'Arsenal (ore 24 italiane) e il 25 luglio contro il Benfica (ore 2 italiane).