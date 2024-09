Vintage Market al Molo Firenze

L’onda lunga dell’estate arriva il 22 settembre con il Vintage Market di Pimp My Vintage che approda al Molo Firenze (Lungarno Colombo 27). Una domenica dal sapore estivo e dallo stile retrò, da vivere immersi nel verde, tra musica e freschi drink, tra sdraio e aperitivo al tramonto, sul Lungarno più attivo dell’estate fiorentina.

Appuntamento dalle 10:30 alle 19:30 con uno speciale evento en plein air per inaugurare la stagione con colori, creatività e nuova energia.

L'estate settembrina si tuffa in un mare di vestiti e accessori, borse e vinili, gioielli e occhiali, design e artigianato creativo, brand emergenti.

Un evento colorato e divertente, ma anche improntato su creatività e sostenibilità. Tante idee, pensate da menti brillanti e realizzate da mani artigiane con passione, e un’attenzione particolare per l’ambiente, da sempre alla base della filosofia Vintage e dell’artigianato che parte dal recupero di materiali per dare vita a nuovi capi e oggetti.

Tanti stand e progetti creativi e di recupero, come quello di Nicolò (N.P.), giovane empolese appassionato di moda e remake che parte dalla selezione di abbigliamento vintage per elaborarlo in modo creativo e creare pezzi unici. Dalla costa toscana invece arriva Cacciucco Records con una selezione speciale di dischi che ci ricordano che la musica migliore non invecchia anzi migliora col tempo e continua a girare come i vinili che tornano ad essere richiestissimi. O ancora Barbara Vintage, che colleziona locandine e pubblicità dai primi del ‘900 agli anni ‘90 e li trasforma in opere da incorniciare che ci raccontano l'evoluzione della moda, del costume e del linguaggio.

Tanto vintage ovviamente (con pezzi unici, dall’eleganza dei ‘50 allo street wear dei ‘90), con stand selezionati di vestiti, oggettistica, borse, locandine, gioielli, arte, vinili e tanto altro ancora. Ma anche i migliori prodotti di artigianato, pezzi unici fatti a mano, con un occhio all’ambiente: tecniche e materiali di riciclo e riuso, per vivere la nuova stagione in modo originale e consapevole.

La versione Endless Summer del Market approda negli spazi del Molo, per un'edizione speciale, con l’atmosfera unica del Lungarno e una ricca offerta di spazi gastronomici. Un lungo bancone del bar e tanto street food di qualità per bere e mangiare durante tutta la giornata, in compagnia di buona musica e comode sdraio dove rilassarsi e godersi l’aperitivo al tramonto sul fiume.

Il sogno di un’estate senza fine, come quella di Endless Summer, documentario sulla surf culture anni ‘60, un viaggio di continua scoperta. Con la bella stagione che non si ferma davvero più, grazie ai colori e alle atmosfere in stile vintage.

L’ingresso all’evento è gratuito.

Info: https://facebook.com/events/s/vintage-market-firenze/1459717217988133/