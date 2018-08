Villa Donatello trasferita a Firenze Castello

Oltre 15 mila mq per la nuova sede, più moderna e attrezzata con macchinari all’avanguardia

Dopo oltre 70 anni, dal 6 agosto Villa Donatello trasferisce le proprie attività in via Attilio Ragionieri 101 a Sesto Fiorentino, nella zona di Firenze Castello, ex sede del Centro Oncologico Fiorentino. Si tratta di un passaggio importante per una struttura sanitaria che è sempre stata una istituzione per Firenze, frutto di una valutazione strategica sulle necessità della popolazione e le opportunità per la casa di cura.

“I risultati degli ultimi anni, che hanno visto aumentare di molto il numero dei pazienti della casa di cura, e le nuove esigenze di una medicina all’avanguardia” ha detto Lorenzo Bifone, Presidente di Villa Donatello “ci hanno spinto a trasferirci in una sede più grande, prestigiosa e funzionale. La qualità dei servizi di una casa di cura privata è infatti fondamentale e nella nuova sede potremo offrire una qualità sanitaria, organizzativa e di comfort superiore a quella attuale.”

La nuova sede che integra una Villa seicentesca con una struttura ultramoderna, infatti si sviluppa su una superfice di oltre 15.000 mq, con 70 camere singole, 9 sale operatorie, una dotazione di attrezzature all’avanguardia tecnologica, ed un parcheggio di 150 posti.

“Nella nuova sede disponiamo, fra le tante attrezzature, di una strumentazione per gli interventi di chirurgia prostatica robotica, di un angiografo digitale e di una risonanza di ultima generazione. Saremo in grado di potenziare servizi quali l’endoscopia, la diagnostica per immagini e l’oculistica con nuovi laser” precisa l’amministratore delegato Alberto Rimoldi. “E, naturalmente, i professionisti che già collaborano stabilmente con Villa Donatello continueranno a prestare la loro opera presso di noi”.

La nuova struttura e’ facilmente raggiungibile sia da Firenze che dai Comuni della Piana: ci sono due linee di autobus e la metropolitana di superficie che arrivano nei pressi della casa di cura, oltre al parcheggio ed una convenzione dedicata con una società di car sharing.

Da oggi Villa Donatello trasferisce le attività diagnostiche, quelle di ricovero e quelle chirurgiche, mentre le attività ambulatoriali si sposteranno dal 27 di Agosto. Rimarranno nella sede attuale un punto prelievo, le attività odontoiatriche, quelle di fisioterapia ed alcuni ambulatori di visite specialistiche per le quali è previsto il trasferimento alla fine dell’anno.