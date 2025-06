Videogiochi: a Firenze First Playable

IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, organizza First Playable, l’evento business di riferimento per il settore dei videogiochi in programma dall’11 al 13 giugno a Firenze.

L’evento prenderà il via con la kick-off conference di mercoledì 11 giugno alle 14:00 presso il Cinema La Compagnia, la Casa del Cinema della Regione Toscana, con numerose realtà internazionali dell'industria dei videogiochi, e vedrà susseguirsi incontri di business 1:1 con publisher e investitori internazionali, workshop tematici tenuti da diversi attori del settore e incontri 1-many tra sviluppatori di videogiochi italiani.

Il 12 giugno, a partire dalle ore 19:30, si terranno le cerimonie di premiazione degli Italian Video Game Awards presso il Cinema La Compagnia, e dei primi tre team classificati al contest nazionale Italian Game 2025 indetto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con il supporto di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, e IIDEA.