Videocorso di nuoto baby nella vasca di casa

Chimera Nuoto Arezzo: "Il bagnetto intelligente"

AREZZO – Un videocorso per accompagnare i neo-genitori nell’apprendimento del nuoto baby direttamente nella vasca di casa. “Il bagnetto intelligente” è il nome del ciclo di lezioni digitali promosso dalla Chimera Nuoto che permetterà di trasformare il bagnetto dei bambini in un’esperienza utile per imparare a “baby-nuotare”, favorendo inoltre il benessere, la salute e il divertimento di genitori e figli. I video-incontri sono tenuti dalla dottoressa Manuela Giletto che, nel lontano 1988, ha ideato l’omonimo “Metodo Giletto” per l’insegnamento del nuoto baby, con una didattica testata da oltre tre decenni di studi e ricerche che favorisce lo sviluppo affettivo, cognitivo, linguistico e motorio nella fascia d’età 0-3 anni.

La Chimera Nuoto, società affiliata alla “Scuola Nazionale di Educazione Acquatica Infantile”, ha scelto di divulgare questo videocorso per diffondere l’apprendimento del nuoto nella fascia neonatale (0-3 mesi), ma l’iniziativa è utile anche ai bambini di fascia di età superiore. Le lezioni sono rivolte a tutte quelle famiglie che vogliono trasformare il bagno in casa in un’esperienza fruttuosa anche come alternativa alle tradizionali lezioni di nuoto neonatale in piscina che sono state attualmente sospese: i genitori potranno proporre ai loro figli un’attività natatoria con metodologie e manovre che portano vantaggi anche con un semplice bagnetto, educando a vivere l’ambiente acquatico con serenità e potendo cogliere numerosi benefici. La didattica de “Il bagnetto intelligente”, infatti, previene l’annegamento, stimola l’appetito, accelera lo sviluppo del cervello, rinforza il cuore, aiuta il linguaggio, previene l’obesità, favorisce il sonno e abbatte lo stress causato dai primi piccoli malesseri. I genitori saranno accompagnati in un percorso di informazione e consapevolezza che, dopo una prima parte teorica e introduttiva, entrerà nello specifico illustrando tematiche quali le fasi precedenti all’ingresso in vasca, le precauzioni da tenere e gli esercizi da fare nel bagnetto. Per ottenere ulteriori informazioni o per richiedere il videocorso è possibile visitare le pagine facebook del palazzetto del nuoto di Arezzo e della piscina comunale di Foiano della Chiana dove la Chimera Nuoto svolge la propria attività didattica, oppure contattare il 347/424.96.41. «“Il bagnetto intelligente” - commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, - propone un ciclo di lezioni utili per diffondere la sicurezza in acqua, sensibilizzare i genitori verso buone pratiche attuabili direttamente a casa e stimolare una prima educazione verso l’ambiente acquatico per i bambini. La struttura del videocorso, infatti, integra una solida parte teorica ad una ricca parte pratica, andando a configurare uno strumento utile per le famiglie che già frequentavano i nostri corsi di nuoto neonatale e che possono così dar seguito a quanto vissuto in piscina, ma anche per i neogenitori intenzionati a vivere con i loro figli un primo approccio con l’ambiente acquatico».