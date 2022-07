La Regione cerca il 'proprio volto' con Toscani

"La toscana di Toscani" dal 15 luglio al via il contest per trovare il volto della Toscana

La Regione Toscana cerca, con il fotografo e creativo Oliviero Toscani, il volto della Toscana, che sarà svelato durante il grande evento dedicato alle donne che la Regione organizzerà a novembre del 2022: una cinque giorni che tratterà il tema sotto più prospettive e anticiperà il rilancio del progetto “Benvenute in Toscana” rivolto al turismo per le donne. Il contest rivolto a tutte le donne dai diciotto anni in su, non vuol essere un concorso di bellezza ma l’occasione di esprimere l’amore per questa regione.

Chi vorrà candidarsi potrà farlo condividendo da uno a tre ritratti fotografici ‘al naturale’ e un breve video (di durata inferiore al minuto) in cui racconti di sé e del proprio legame con la Toscana, da caricare a partire dal 15 luglio sul portale appositamente creato raggiungibile dal sito della Regione Toscana (www.latoscanaditoscani.it). Così avrà la possibilità di essere ritratta da Oliviero Toscani, fotografo che ha al suo attivo collaborazioni con i più importanti gruppi editoriali e che, nella sua lunga carriera, ha ritratto volti importanti come quelli di Monica Bellucci, Claudia Schiffer e Laetitia Casta.