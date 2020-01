Viareggio Cup femminile: il girone delle viola

Con la Fiorentina ci sono Sassuolo, Westchester United (Stati Uniti) e Genoa. Partite dall'11 al 19 febbraio

Si è svolto all’interno del palazzetto dello sport “Paolo Barsacchi” di Viareggio – la nuova “casa” del Centro Giovani Calciatori – il sorteggio dei gironi della 2° Viareggio Women’s Cup, la versione femminile del torneo mondiale di calcio giovanile in programma dall’11 al 19 febbraio con 8 squadre partecipanti.

IL TORNEO DELLE DONNE PER LE DONNE

«Questa competizione deve crescere, come nel tempo siamo riusciti a fare con quella maschile. Noi ce la metteremo tutta, nonostante le difficoltà. Abbiamo compiuto un passo in avanti rispetto allo scorso anno, con l’introduzione di una squadra straniera (le americane del Westchester United). Ho ascoltato con attenzione le parole di Sara Gama, la capitana della Nazionale: sono rimasto impressionato. Come Centro Giovani Calciatori vogliamo farci promotori, attraverso la Viareggio Women’s Cup, del contrasto alla violenza sulle donne, in ogni forma», sottolinea il presidente del Cgc Alessandro Palagi. Il 13 febbraio (dalle 15,30 alle 19,30) al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio è in programma un convegno sul calcio femminile organizzato dal Soroptimist Club Viareggio Versilia.

I DUE GIRONI

Girone 1: Juventus, Empoli, Inter, Roma

Girone 2: Sassuolo, Fiorentina, Westchester United (Stati Uniti), Genoa

LA FORMULA

Al torneo partecipano otto formazioni divise in due raggruppamenti da quattro. Le migliori due si qualificheranno per le semifinali: la prima del girone 1 affronterà la seconda del girone 2, la prima del girone 2 se la vedrà con la prima del girone 1.

LE DATE

Le tre giornate della fase a gironi si disputeranno martedì 11, giovedì 13 e sabato 15 febbraio, le semifinali lunedì 17 e la finale mercoledì 19. Il calendario con le relative località verrà definito nei prossimi giorni.