Viale Righi, auto della Misericordia si ribalta: 3 feriti

Spettacolare incidente oggi verso le 15. Traffico chiuso e disagi nella zona

Spettacolare incidente per fortuna senza gravi conseguenze oggi in viale Righi. Intorno alle 15 un'auto dei servizi sociali della Misericordia con tre persone a bordo stava transitando da via Calatafimi a viale Righi quando, per ragioni da accertare, è sbandata per poi ribaltarsi. Per le operazioni di soccorso e i successi rilievi della Polizia Municipale sono stati chiusi viale Righi in direzione delle Cure e via Calatafimi. I tre occupanti dell’auto sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale in condizioni non gravi (codice giallo e verde).

La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale, ma al momento non risultano testimoni. Via Calatafimi è stata chiusa fino alle 17.45 circa.