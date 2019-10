Viaggio nella Danza di società

Serata evento domenica 6 ottobre al Baglioni Relais Santa Croce

Un viaggio nel tempo, agli albori del ventesimo secolo, quando in contemporanea con i grandi cambiamenti sociali, tecnologici e morali, nuovi stili musicali invasero il mondo, coinvolgendolo in passi e suoni arrivati da lontano: i ritmi afroamericani del “Ragtime” si fusero con passi di One Step, Valzer, Tango Parisien e Foxtrot, con adattamenti e variazioni negli anni che li resero adatti a tutti i livelli sociali.

Erano gli anni ’20 quando i balli da sala moderni presero la forma che hanno tutt’oggi.

Dell’affascinante e curiosa evoluzione della danza di società nei primi anni del ‘900 si parlerà nella Sala della Musica del Baglioni Relais Santa Croce di Firenze domenica 6 ottobre con Donald Francis: accompagnato dal pianoforte del maestro James Gray, trasporterà i partecipanti indietro nel tempo, per coinvolgerli in un fondamentale capitolo della storia della musica e della danza, con dimostrazioni dei balli eseguite dagli studenti dell'Atelier de Danse.



Dalle 17,30 la Sala della Musica aprirà al pubblico; alle 18:00 inizierà la conferenza con dimostrazione delle danze. L’ingresso è libero.

In chiusura dell’evento, sarà possibile gustare un aperitivo al bar del Baglioni Relais Santa Croce al costo di Euro 15,00 a persona.

Per info e prenotazioni:

Tel. 055 2342230

Email: events.santacrocefirenze@baglionihotels.com

Baglioni Relais Santa Croce

Via Ghibellina 87 | Firenze