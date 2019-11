Viaggi: le mete da sogno del cinema

Da Star Wars a Shining passando per Harry Potter: ecco tutti i luoghi dei film più famosi dove viaggiare non solo con la fantasia

Le festività di fine anno sono quasi arrivate e magari qualcuno approfitterà del lungo ponte dalla Vigilia di Natale fino all'Epifania per farsi un bel viaggio. Tanti ovviamente verranno a Firenze, una delle mete più apprezzate dai turisti di tutto il mondo, in ogni periodo dell'anno ma che sotto il periodo natalizio assume un fascino ancora più elevato. Se invece siete alla ricerca di mete davvero particolari potreste affidarvi… al cinema!

Avete capito bene: ci ha pensato il Blog di Betway ,insieme al team del suo casino online, ad elencare le mete di alcuni film cult e di quantificare i possibili costi di viaggio per arrivarci. Ovviamente ci sono destinazioni possibili ed altre molto meno. Quella davvero soltanto immaginaria è Canto Bight, la città del lusso più sfrenato presente in Star Wars: Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi, uno degli ultimi episodi della saga senza tempo creata da George Lucas. Fra hotel a 5 stelle, il casinó piú sfarzoso di tutta la galassia, la meta è davvero glamour ma purtroppo non è così facile arrivare sul pianeta di Cantonica anche se esistesse davvero, visto che neppure sono partiti i viaggi di Virgin Galactic che promettono di portare turisti facoltosi nello spazio fra qualche anno.

Ben più fattibile invece raggiungere un luogo davvero di culto per gli appassionati del cinema horror. Stiamo parlando dell’Overlook Hotel, dove è ambientato l'indimenticabile Shining diretto da Stanley Kubrick ed interpretato da un monumentale Jack Nicholson. Stephen King, l'autore del libro omonimo che poi è stato trasposto sul grande schermo, ha tratto ispirazione dal Colorado’s Stanley Hotel. Per raggiungerlo e magari concedersi anche qualche bella giornata da trascorrere con alcune discipline sportive invernali, l'autore dell'articolo ha calcolato che non dovrebbero volerci più di 3.000 euro. Alla portata di tutti o quasi.

Se invece dell'horror preferite i supereroi, una meta interessante potrebbe essere Wakanda, la mitica città ultra tecnologica che abbiamo imparato a conoscere in Black Panther. Wakanda nella nostra realtà ovviamente non esiste ma sostanzialmente molti fan della Marvel condividono la tesi secondo cui la città di Nairobi è quella con più caratteristiche simili. Con circa 1200 euro, possiamo immaginarci di noleggiare un jet, arrivare in Kenya e poi tornare indietro.

Se il vostro budget è ancora più ristretto, non preoccupatevi, abbiamo una buona soluzione anche per voi, soprattutto se amate la saga di Harry Potter creata dalla scrittrice inglese J. K. Rowling. Proprio la Gran Bretagna è la destinazione del viaggio, più specificatamente le highlands scozzesi dove possiamo localizzare le posizioni di Hogwarts e Hogsmeade, le principali location di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il film uscito nell'oramai lontano 2004. Con un po' di fortuna e una prenotazione piuttosto anticipata, potreste raggiungere la destinazione con poco più di 200 euro.

Se poi per varie ragioni, non potrete muovervi durante il periodo tra Natale, Capodanno e l'Epifania, potrete sempre viaggiare con l'immaginazione davanti alla vostra TV e guardando le immagini e appassionandovi alle storie dei vostri film preferiti, sentirvi davvero al centro della storia. Serve un po' di fantasia magari aiutata da uno schermo bello grande, un bell'impianto audio, ancora meglio se sorround e così sarà più facile viaggiare… da casa!