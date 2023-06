Viaggi, è boom in Toscana: come gestire il budget per la vacanza

Tornati a viaggiare dopo il periodo della pandemia, sono sempre di più gli italiani e gli stranieri che decidono di trascorrere le vacanze in Toscana. Tra cultura, mare e storia, la regione si riconferma al primo posto per offerta e capacità, attirando anno dopo anno sempre più turisti.

Dal mare alla montagna, passando per la città: il valore della Toscana nel turismo

Dopo anni di limitazioni e restrizioni per via del Covid, secondo l’Istat gli italiani hanno ricominciato a spostarsi e a viaggiare, sia in Italia che all’estero. Il 2022 è stato infatti l’anno della ripresa di quasi tutte le attività, comprese quelle turistiche. Se il mare è stata la meta preferita dal 52,5% degli italiani, numeri positivi sono arrivati anche dalle città d’arte e dal patrimonio culturale.

Secondo le statistiche, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Lazio e Campania hanno accolto il 53,9% dei turisti italiani, diventando così le regioni più visitate nel 2022. Con l’11,1% degli spostamenti interni, la Toscana è in assoluto il posto preferito per le vacanze: tra cultura, storia, arte, mare e paesaggi, le proposte della regione sono innumerevoli.

Inoltre, secondo l’analisi del Centro Studi Turistici, la Toscana è la regione con il numero maggiore di comuni con vocazione unica culturale, storica, artistica e paesaggistica in Italia. Un primato importante, che ha portato oltre 13 milioni di turisti a visitare la regione solo nell’ultimo anno. Tra questi, anche turisti di alta gamma e “big spender”.

Gestire il denaro in viaggio: alcune raccomandazioni utili

Viaggiare implica necessariamente delle spese: dagli spostamenti ai pernottamenti, passando per i pasti e le attrazioni da visitare, per godersi appieno l’esperienza e vivere la vacanza nel migliore dei modi è necessario preventivare e quantificare i costi.

Anche quando si è in vacanza è infatti importante gestire il proprio denaro con attenzione. Usare strumenti di pagamento elettronico è a questo proposito molto utile, sia per controllare le spese, grazie alla tracciabilità di tutti i movimenti, sia per la rapidità e la sicurezza delle transazioni. Visto il successo di questa modalità di pagamento, sono numerosissime le proposte disponibili sul mercato: dalle carte di credito a quelle di debito, passando per le carte prepagate, che sono tra le soluzioni più scelte e apprezzate. Basti pensare che le prepagate hanno dato origine a un transato di oltre 54 miliardi di euro solo nel 2021 (+26,6% sul 2020).

Oltre a questo, per gestire al meglio le proprie finanze in vacanza può essere utile scaricare alcune applicazioni come Travel Spend e Splitwise. Quest'ultima, infatti, fra le altre funzioni, permette di suddividere facilmente i pagamenti tra i partecipanti al viaggio.

Si raccomanda infine di cambiare i soldi e prelevare prima della partenza, evitando così commissioni eccessive tipiche degli aeroporti, e tenere comunque un po' di contante a portata di mano per le emergenze.

Turismo in Italia: le prospettive per il 2023

Secondo Demoskopika, 127 milioni sono i visitatori previsti nel 2023 in Italia: un numero importante, in crescita del 11,2% rispetto allo scorso anno, che dimostra la ripresa del turismo italiano dopo lo stop della pandemia. Con oltre 442 milioni di pernottamenti e ben 89 miliardi di euro di spesa turistica stimata, il 2023 potrebbe far registrare i numeri più alti dal 2010.

Una grande occasione, questa, per tutto il Paese, che dovrà dimostrarsi all’altezza delle aspettative dei turisti, accogliendo le loro esigenze e valorizzando il territorio nel migliore dei modi. Il tutto, con un occhio all’accessibilità, alla sostenibilità e alla digitalizzazione, nel 2023 ormai fondamentali.