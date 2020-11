Viadotto Indiano, giovedì da incubo

Incidenti a catena e code a ripetizione

Giornata difficile oggi per la circolazione sul Viadotto dell’Indiano. I primi problemi si sono registrati fin dalle prime ore della mattina per un veicolo in avaria sulla direttrice verso Ponte a Greve. Si trattava di un camion fermo sulla corsia di marcia di destra a causa del distacco del pneumatico posteriore gemellare destro finito più avanti di qualche metro. All'arrivo della pattuglia di motociclisti il conducente, un cittadino rumeno, si era già adoperato con la segnalazione di veicolo in avaria, attivato il soccorso stradale e un altro furgone per il trasferimento della merce presente sul veicolo. Numerose le pattuglie della Polizia Municipale impegnate per la viabilità che ha subito forti rallentamenti. La circolazione si è normalizzata intorno alle 10.30. Il conducente è stato multato perché circolava con un carico superiore a quanto previsto sulla carta di circolazione.

Durante il servizio di viabilità sul Viadotto una pattuglia dell’Autoreparto ha soccorso un’automobilista rimasta senza benzina. Gli agenti sono andati al più vicino distributore con una tanica rifinendo così il veicolo della signora che, dopo averli ringraziati, è potuta andare a lavoro.

Intorno alle 12 un altro incidente con restringimento di carreggiata e rallentamenti in direzione di via Baccio da Montelupo: si tratta di un tamponamento con quattro veicoli coinvolti sulla corsia di sorpasso. Poco prima delle 13.30 è stata la volta di un altro tamponamento, questa volta tra due auto, sulla rampa di accesso da via Pistoiese. Nel pomeriggio infine disagi per la perdita del carico da parte di un mezzo in direzione via Canova.

Sempre nel pomeriggio incidente anche sul Viadotto Marco Polo. Si tratta di un tamponamento tra tre veicoli, avvenuto poco prima delle 16, nel tratto iniziale in direzione centro città. É stata chiusa la rampa di accesso per le provenienze da Bagno a Ripoli. I risentimenti alla circolazione si sono risolti intorno alle 17.