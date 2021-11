Via Tornabuoni illuminata, c'è aria di Natale

Natale è arrivato a Firenze e anche quest’anno ha scelto come porta d’ingresso in città la via più esclusiva di sempre, tempio indiscusso dell’alta moda e dello shopping di qualità.

Venerdì 19 novembre via Tornabuoni si è illuminata a festa, con una cerimonia di inaugurazione in grande stile. Poco dopo le 17, accompagnato dal countdown scandito dalla piazza, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha premuto il bottone di accensione che ha dato il via alla magia del Natale in un tripudio di luci e bagliori dorati. Assieme al primo cittadino sono state numerose le autorità che hanno preso parte all’emozionante conto alla rovescia, la console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Ragini Gupta, il presidente onorario della Camera Buyer Italia Giuseppe Angiolini, il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini, gli store manager delle boutique di via Tornabuoni che hanno realizzato il progetto di arredo con il coordinamento della Confcommercio fiorentina, rappresentata dal presidente Aldo Cursano e dal direttore Franco Marinoni.

"L'accensione delle luminarie natalizie è un segnale di gioia, fiducia e resistenza - ha detto il sindaco Dario Nardella - ma soprattutto di speranza. Dopo i mesi difficili della pandemia questo sarà il Natale della ripartenza e le luci ci accompagneranno e lo renderanno ancora più festoso"

“Finalmente torniamo a festeggiare l’arrivo del periodo natalizio con questa iniziativa promossa dalla Confcommercio che lo scorso anno, purtroppo, non abbiamo potuto organizzare a causa delle vicende legate alla pandemia” dice il presidente della Confcommercio Toscana Aldo Cursano “quest’anno la cerimonia inaugurale delle luminarie di Tornabuoni assume il significato di una vera e propria rinascita, del tornare finalmente a stare, anche fisicamente, insieme”.

“Le nostre imprese hanno attraversato una tempesta senza precedenti che è sembrata non finire più” commenta il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni “La pandemia si è abbattuta sulle nostre città e sul loro ricco tessuto commerciale come un uragano di portata mai vista, interrompendo bruscamente ogni attività, sociale ed economica. Oggi, con l’accensione delle luci in via Tornabuoni siamo qui a testimoniare che le nostre aziende, vanto e prestigio di questa città al pari dei suoi più famosi monumenti, non solo hanno resistito alla tempesta, ma sono state capaci di cavalcarla. Sono loro le “vere” luci di via Tornabuoni”.

“Con l’accensione delle luminarie in via Tornabuoni vogliamo far arrivare alla città un messaggio positivo e di fiducia nel futuro, con la speranza che il peggio sia ormai passato e che il Natale imminente possa essere migliore per tutti” sono le parole del portavoce delle boutique di via Tornabuoni Antonio Bossio che non manca di ricordare come questo evento sia il risultato di un lavoro di squadra “Gli store manager della via hanno dato vita a un gruppo coeso e collaborativo. Insieme e con il supporto della Confcommercio stiamo gettando le basi per organizzare iniziative importanti, non solo riguardo al Natale ma anche durante tutto l’anno”.

Una folla composta e divertita ha partecipato all’evento, tutti col naso all’insù per ammirare i fiocchi di neve luminosi scendere sulla via. Lo spettacolare arredo realizzato dalla ditta Mixar Srl (più di 80 mila luci LED) che quest’anno oltre a via Tornabuoni interesserà anche via Strozzi e via dei Pescioni, accompagnerà lo shopping e le passeggiate di turisti e fiorentini fino al 9 gennaio 2022.