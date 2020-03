Via Quintino Sella accorcia le distanze tra i balconi

Crediti fotografici: Dario Borruto

I ragazzi del quartiere animano il sabato pomeriggio di clausura in casa, per colpa del coronavirus

Primo sabato pomeriggio di clausura per coronavirus a Firenze. Via Quintino Sella zona su della città. Come fanno i ragazzi che vivono nel quartiere a passare il tempo?

Persone che fino a poco prima non si conoscevano, in questi giorni hanno creato un momento di condivisione, diventato successivamente l'appuntamento fisso delle 18:00. Ognuno dal balcone di casa propria. Un deejay suona della musica, i vicini più riservati prendono coraggio e si affacciano, la signora anziana emozionata saluta mandando un bacio, le coppie si abbracciano, i genitori ballano con i loro bimbi.

Bravi i ragazzi di Via Quintino Sella che sanno trasmettere un messaggio positivo in un momento cosi critico per tutti.