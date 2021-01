Via Panicale, strada da consolidare all'altezza del civico 10

Chiusa per un’anomalia emersa durante i lavori di asfaltatura. In corso le verifiche e il consolidamento sul sottofondo. Predisposti itinerari alternativi per arrivare in piazza del Mercato Centrale

Durante i lavori asfaltatura programmati in orario notturno in via Panicale, tra via Guelfa e via Taddea, ieri è emersa una anomalia inaspettata del sottofondo stradale all'altezza nel numero civico 10. Per effettuare le verifiche del caso e l’intervento di consolidamento la strada rimarrà chiusa fino al termine delle lavorazioni.

Pertanto i veicoli di messa inferiore ai 35 quintali diretti in piazza del Mercato Centrale percorrono la direttrice via Guelfa-via Cavour-via Gori-via dei Ginori-via Taddea-via Rosina. Inoltre per consentire l'accesso dei veicoli diretti ai passi carrabili in via Taddea, nel tratto compreso tra via Rosina e via Panicale, è stato invertito il senso di marcia con direzione verso via Panicale.

Per consentire l’accesso alla piazza del Mercato Centrale dei veicoli di massa superiore ai 35 quintali (per l’approvvigionamento dei banchi) nella fascia oraria dalle 4 alle 8 sarà invertito il senso di marcia in via dell’Ariento (da via Nazionale verso via Panicane) e via Panicale (da via dell’Ariento verso piazza del Mercato Centrale): l’itinerario sarà quindi via Nazionale-via dell’Ariento-via Panicale.