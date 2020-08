Via Palazzuolo, pattuglie dei vigili mattina, sera e notte

Potenziato il servizio della Polizia municipale nella zona. Multati un minimarket e altri cinque locali per violazioni alle norme sulla vendita di alcolici e sulle occupazioni di suolo pubblico. Droga, Piper colpisce ancora alle Cascine

Potenziato il servizio della Polizia Municipale in via Palazzuolo e zone limitrofe. Il Reparto Fortezza e la Polizia di Comunità sono presenti con due pattuglie sia la mattina che il pomeriggio mentre sono previsti anche servizi notturni straordinari (l’ultimo martedì notte e domani si replica).

Per quanto riguarda l’attività svolta dalla Polizia Municipale, oltre in funzione di prevenzione, sono stati effettuati controlli alle attività commerciali. Multati un minimarket e altri cinque locali per violazioni alle norme sulla vendita di alcolici e sulle occupazioni di suolo pubblico. Martedì sera sono state identificate 15 persone e fermato un uomo per il tentato furto di una borsa ai danni di una donna a cena in un locale.

È di oggi pomeriggio invece l’ultimo intervento di Piper nel Parco delle Cascine. Il cane antidroga della Polizia Municipale in viale ha scovato oltre 20 grammi di hashish e circa 70 grammi di marijuana già pronti in dosi per lo spaccio.

L’impegno della Polizia Municipale continuerà nelle prossime settimane.