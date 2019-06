Via Palagio degli Spini, 423 controlli dei vigili

Firenze: elevate sei contravvenzioni e ritirata la patente a una sudamericana che da 10 anni in Italia guidava ancora con quella rilasciata dal suo Paese di origine

Più di 420 veicoli controllati, per la precisione 423, 22 quelli fermati per accertamenti più accurati e 6 i verbali staccati. È questo il bilancio del posto di controllo effettuato dagli agenti del Reparto Tecnologie di Supporto della Polizia Municipale congiuntamente alla Polizia di Comunità in via Palagio degli Spini, in zona via Pratese.

Con l’utilizzo dello scout speed sono stati fermati alcuni veicoli per controlli più minuziosi ed a 6 di questi sono state riscontrate delle irregolarità. Gli agenti hanno elevato 4 multe per mancanza di revisione (169 euro di verbale e annotazione sulla carta di circolazione) ed una perché il conducente non aveva reso ostensibile il libretto (42 euro di sanzione ed invito a presentarlo entro 5 giorni agli uffici competenti). Il sesto verbale è stato emesso a carico di una 61enne che, residente in Italia da oltre 10 anni, continuava a guidare con la patente sudamericana; per la donna è scattata una multa da 158 euro con ritiro di patente.