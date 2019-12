Via Mariti: a breve i lavori di ripristino della carreggiata

Interventi alla pavimentazione in via di Belvedere e nuovo asfalto in via Perfetti Ricasoli. Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

A seguito dei saggi effettuati una decina di giorni fa gli uffici della mobilità di concerto con quelli dell’ambiente stanno ultimando il progetto per la riqualificazione della carreggiata di via Mariti. L’intervento consisterà nella sostituzione di alcuni pini radicati nell'aiuola spartitraffico e nella conseguente eliminazione dei rigonfiamenti dell’asfalto causati dalle radici degli alberi sulla corsia riservata ai mezzi di soccorso diretti a Careggi e in quella adiacente. Dopo l’approvazione sarà avviata la procedura per il rilascio dei provvedimenti necessari per i lavori con l’obiettivo di terminare entro fine anno.

Ripristini in via di Belvedere e nuovo asfalto in via Perfetti Ricasoli. Ma anche lavori per un allaccio alla rete idrica in via di San Carlo e la sistemazione dei chiusini lungo la linea tranviaria T1 Leonardo. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i risanamenti stradali si inizia lunedì 9 dicembre in via di Belvedere. Si tratta di di ripristini localizzati alla pavimentazione. La strada sarà chiusa lunedì e martedì da via del Monte alle Croci a via San Leonardo. Pertanto via San Leonardo diventerà a senso unico verso Costa San Giorgio e sarà sospeso il rilevamento degli accessi alla ztl all’incrocio tra Costa San Giorgio e via di Belvedere. Sempre da lunedì è in programma il rifacimento dei marciapiedi in via di San Matteo in Arcetri tra via di San Michele di Monteripaldi e via Suor Maria Celeste. La strada sarà chiusa fino al 20 dicembre. Inizierà venerdì 13 dicembre l’asfaltatura, a seguito di interventi sui sottoservizi, in via Perfetti Ricasoli da viale XI Agosto a via Famiglia dei Bencini. I lavori saranno effettuati in orario notturno (21-5) fino al 16 dicembre. Per consentire l’intervento sarà istituito un senso unico verso viale XI Agosto con divieti di sosta. Prevista inoltre la chiusura di via Famiglia dei Bencini da via Perfetti Ricasoli a via dell’Olmatello.

Intanto proseguono gli interventi notturni di sistemazione dei chiusini lungo la linea tranviaria T1 Leonardo. Dalle 21 di lunedì 9 alle 6 di martedì 10 dicembre previsto un restringimento di carreggiata in via Corridoni intersezione con via Pisacane con divieti di sosta. La notte successiva stessi provvedimenti in via Fabbroni da piazza Leopoldo al fronte numero civico 74.