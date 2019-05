Via libera della giunta al nuovo sottopasso pedonale in via Vittorio Emanuele

L’opera consentirà ai pedoni di sottoattraversare i binari nel tratto tra via del Romitino e via Trieste

Un nuovo sottopasso pedonale per collegare i due tratti di via Vittorio Emanuele II separati dai binari ferroviari, per l’esattezza tra via Vittorio Emanuele e via Rigutini. La giunta comunale nell’ultima seduta ha approvato il progetto esecutivo di questa opera, attesa dai cittadini della zona costretti a una lunga camminata per poter attraversare i binari.

Il programma di soppressione dei passaggi a livello in città effettuato da Rfi negli anni scorsi ha portato alla interruzione della viabilità in corrispondenza di via Faentina e via Vittorio Emanuele II, in prossimità di via Puccinotti e degli incroci con via del Romitino e via Trieste. Per garantire la circolazione dei veicoli sono stati realizzati due sottovia in via Lanzi e per quella pedociclabile due sottopassi (in via Faentina e via Vittorio Emanuele II zona via Puccinotti) cui si aggiungerà, a completamento del sistema, il sottopasso su via Vittorio Emanuele tra via del Romitino e via Trieste. Il percorso sotto i binari sarà raccordato alla carreggiata stradale con rampe di scale e montascale per le persone diversamente abili; inoltre, per agevolare il trasporto a mano delle biciclette è previsto uno scivolo a lato dei gradini. Previsto anche l’adeguamento del marciapiede di via del Romitino lato fabbricati con l’abbattimento barriere architettoniche, la realizzazione di rallentatori in prossimità degli attraversamenti pedonali. Sarà invece demolito il marciapiede lato ferrovia. E sarà migliorata anche la fruibilità pedonale del sottopasso pedonale di via Lanzi e di largo Cantù.