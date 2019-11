Via di Mantignano: Festa dell'Albero alla Scuola Ambrosoli

Hanno partecipato anche l'assessore Del Re e il presidente del Quartiere 4 Dormentoni

Il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, insieme all'assessora all'ambiente Cecilia Del Re, hanno presenziato alla Festa dell'Albero organizzata presso la scuola Giorgio Ambrosoli in via di Mantignano.

L'assessora Del Re ed il presidente Dormentoni hanno poi visitato i giardini in via Pietro Da Cortona ed in via del Saletto dove sono stati rinnovati alcuni giochi per i bambini ed hanno inaugurato la nuova area giochi in via Stilicone a Pontignale.