Via delle Seggiole: lite con feriti, usata anche una catena

Ieri sera, intorno alle 20.30, la Polizia di Stato è intervenuta in via delle Seggiole per la segnalazione giunta al numero d’emergenza 112 Nue da parte di alcuni passanti, relativa ad una lite in strada tra più presone.

Il Reparto Prevenzione Crimine Toscana è intervenuto prontamente non trovando, tuttavia, alcuna traccia della vicenda.

A seguito di un “indagine lampo” e grazie anche alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine, i poliziotti hanno parzialmente ricostruito la dinamica degli eventi rintracciando ed identificando, poco dopo, due dei presunti partecipanti, al pronto soccorso dell’Ospedale di Santa Maria Nuova.

Si tratterebbe di due cittadini kosovari di 23 e 27 anni.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero preso parte al tafferuglio, durante il quale sarebbe stata utilizzata anche una catena contro un'altra persona al momento rimasta ignota.

Al momento, infatti, i due cittadini stranieri sono stati entrambi denunciati per lesioni personali aggravate.

A seguito degli accertamenti l’oggetto contundente, verosimilmente utilizzato nelle fasi della lite, è stato trovato nella disponibilità di uno dei due indagati, per il quale è scattata, infatti, anche un'ulteriore denuncia per porto d’oggetti atti ad offendere.

La Polizia di Stato sta ora indagando sull’episodio.