Per lavori urgenti Publiacqua

Questa notte saranno effettuati lavori urgenti di Publiacqua in via Bolognese con l’istituzione di un senso unico alternato all’altezza di via Montughi. Il provvedimento sarà in vigore in orario 21-8.

Per l’ingresso in città si consiglia di utilizzare gli itinerari via Salviati-via Faentina-Le Cure oppure via di Careggi-viale Pieraccini. Per uscita città i percorsi consigliati sono via Faentina-via Salviati oppure via di Careggi-via dei Massoni.