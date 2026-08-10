Spettacolo

Verso la Festa dell’Uva 2026

Mercoledì 22 luglio presentazione ufficiale del calendario eventi con la partecipazione di Marco Masini

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
20 Luglio 2026 12:52
Verso la Festa dell’Uva 2026

Si terrà mercoledì 22 luglio, a partire dalle ore 21.30, in piazza Buondelmonti, all’interno della programmazione Impruneta GO, la serata ufficiale di presentazione al pubblico e alla stampa del calendario degli eventi di avvicinamento alla Festa dell’Uva, in programma domenica 27 settembre, che nel 2026 celebra il centenario della sua prima edizione (1926 – 2026).

La serata, ospitata sul palco allestito in piazza Buondelmonti, sarà condotta dall’attore e regista Alessandro Calonaci e dallo speaker Moreno Morandi. Tra gli ospiti attesi anche il cantautore Marco Masini.

Interverranno inoltre i presidenti dei quattro rioni di Impruneta — Pallò, Sante Marie, Sant’Antonio e Fornaci — che presenteranno alla stampa e al pubblico i temi dei loro spettacoli, protagonisti della prossima edizione della Festa dell’Uva.

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