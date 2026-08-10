Verso la Festa dell’Uva 2026

Si terrà mercoledì 22 luglio, a partire dalle ore 21.30, in piazza Buondelmonti, all’interno della programmazione Impruneta GO, la serata ufficiale di presentazione al pubblico e alla stampa del calendario degli eventi di avvicinamento alla Festa dell’Uva, in programma domenica 27 settembre, che nel 2026 celebra il centenario della sua prima edizione (1926 – 2026).

La serata, ospitata sul palco allestito in piazza Buondelmonti, sarà condotta dall’attore e regista Alessandro Calonaci e dallo speaker Moreno Morandi. Tra gli ospiti attesi anche il cantautore Marco Masini.

Interverranno inoltre i presidenti dei quattro rioni di Impruneta — Pallò, Sante Marie, Sant’Antonio e Fornaci — che presenteranno alla stampa e al pubblico i temi dei loro spettacoli, protagonisti della prossima edizione della Festa dell’Uva.