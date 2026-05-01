Ororosso: la mostra che racconta il cotto di Impruneta

Sarà inaugurata sabato 2 maggio 2026 al Museo Festa dell’Uva di Impruneta la mostra fotografica “Ororosso” di Leonardo Vitti, realizzata con il patrocinio del Comune di Impruneta. L’esposizione propone un viaggio visivo dentro l’identità materiale e culturale del territorio, raccontando il rapporto millenario tra Impruneta e il suo elemento simbolo: il cotto, l’“oro rosso” che ha modellato architettura, economia e immaginario collettivo.

Le fotografie, scattate nel corso del 2025 visitando alcune fornaci del territorio, mettono in luce la trasformazione dell’argilla locale – ricca di galestro, la storica terra turchina – in forme, oggetti e architetture che hanno reso celebre Impruneta nel mondo. Il percorso espositivo restituisce la forza di un sapere artigianale che affonda le radici in epoche remote e che, nel tempo, ha generato relazioni, comunità e un senso condiviso di appartenenza.

"Ororosso" vuole essere anche un invito alla riflessione: oggi questo patrimonio rischia di indebolirsi a causa dell’aumento dei costi di produzione, della scarsità di manodopera qualificata e della concorrenza della produzione delocalizzata. Con uno sguardo narrativo e sensibile, Leonardo Vitti racconta la fragilità e la bellezza di un mestiere antico, mostrando come da una materia naturale sia nata una cultura che continua a definire il territorio.

L’esposizione sarà visitabile fino al 17 maggio 2026, con orario 10:00–13:00 / 16:00–19:00.