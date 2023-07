Versiliana: Mario Giordano presenta il suo libro

Marina di Pietrasanta ( Lu) _ Al Caffè della Versiliana torna ospite Mario Giordano, giornalista e conduttore televisivo che ai microfoni di Massimiliano Lenzi presenterà il suo ultimo libro ‘Maledette iene. Quelli che fanno soldi sulle nostre disgrazie’. Un'inchiesta che denuncia con nomi e cognomi, fatti e circostanze precise, la ricchezza ingiusta, quella accumulata sulle spalle di chi ha bisogno, sottraendo a chi soffre l'essenziale per vivere: le "maledette iene" che svuotano le tasche dei più deboli.

Come sempre, nei periodi di crisi, accade che molti diventano incredibilmente più poveri e pochi diventano incredibilmente più ricchi. Mario Giordano ha cercato le storie di molti profittatori ed evasori in giro per l'Italia, consultando un mare di documenti e atti ufficiali, senza fermarsi davanti a nessuno, per quanto potente o minaccioso. L’incontro sarà una chiacchierata sul suo viaggio nell’Italia dei profittatori e dei rosiconi, dove non mancheranno incursioni nell’attualità politica.

Gli Incontri al Caffè hanno luogo tutti i pomeriggi allo ‘Spazio Caffè Romano Battaglia’ alle ore 18.30. Ingresso libero. Il programma completo sul sito www.versilianafestival.it