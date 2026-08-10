Versiliana, Hit Giovani il festival di Franca Dini

Torna per la seconda edizione "Hit Giovani – Canzone d’autore", il festival ideato e diretto da Franca Dini ospite del Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta il 23 e 24 luglio 2026 alle ore 21.30, con ingresso libero.

Il festival offre un palcoscenico ai talenti emergenti della musica: sono 23 i giovani cantanti tra i 16 e i 35 anni selezionati con bando nazionale dall’Associazione Pegaso. L’età media è poco sopra i 24 anni e ognuno presenterà una cover e un brano inedito. Dalle semifinali di giovedì 23 accederanno alla finale di venerdì 24 i migliori 12.

La giuria è presieduta dal maestro Fio Zanotti e comprende Mario Lavezzi, Paolo Giordano, Giordano Sangiorgi e Roberta Girotto. Ospiti d’onore Mara Maionchi e Franco Fasano.

Le serate saranno condotte da Carlo Fontana. Il vincitore riceverà una borsa di studio da 1000 euro, il brano sarà distribuito dall’etichetta Vocalab su tutti gli store digitali e passato in radio da Radio Forte Toscana e Radio Bruno, oltre alla possibilità di esibirsi al Festival MEI di Faenza. Anche il secondo e il terzo classificato avranno passaggi radio. Durante la finale sono previste anche esibizioni dei big.

Questi i semifinalisti in ordine alfabetico: Rosy Accardo, Silvia Bandieri, Andrea Caccavale, Lorenzo Cecchinelli, Giulia Doveri, Duo Sofia Bardotti e Alessio Colomboli, Antonio Fabeni, Martina Farnocchia, Matilde Gioe, Asia Giusti, Lorenzo Guerrieri, Flavia Guidi, Marco Iacobelli, Lisa Interlicchia, Francesca Iodice, Rachele Lattanzi, Vittoria Mancini, Leonardo Marcacci, Sara Marchi, Caterina Marsili, Letizia Santucci, Massimo Scuotto e Nicole Tomaselli.

Il festival è parte del 47° Festival La Versiliana, che prosegue a luglio e agosto con tanti appuntamenti tra musica, teatro e incontri. Tra gli ospiti Pablo Trincia, Ermal Meta, Arisa, Noemi, Patty Pravo, Levante, Raf, Mario Biondi, Giorgio Panariello e molti altri. Info e biglietti su http://versilianafestival.it e TicketOne.