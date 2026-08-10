Fiorentina

Mercato viola, prende forza Kristian Thorstvedt

Grosso, che lo ha già allenato al Sassuolo, lo vorrebbe per rinforzare il centrocampo

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
21 Luglio 2026 15:04
Mercato viola, prende forza Kristian Thorstvedt

La Fiorentina mette nel mirino Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese del Sassuolo è il nome in cima alla lista di Fabio Grosso per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato nelle ultime settimane, l’allenatore viola (che ha già allenato Thorstvedt a Sassuolo) lo considera il profilo ideale per dare qualità, fisicità e inserimenti al centrocampo. 

Classe 1999, Thorstvedt è in forza ai neroverdi dal 2022, quando arrivò dal Genk per circa 10 milioni di euro. In 4 stagioni a Reggio Emilia ha collezionato 119 presenze e 19 gol, diventando uno dei punti di riferimento del centrocampo emiliano.Il norvegese è reduce anche dall’impegno con la sua nazionale al Mondiale 2026, dove ha confermato di essere in ottima forma. Regista arretrato, mezzala o trequartista, fa della duttilità e della visione di gioco i suoi punti di forza. Dotato di un ottimo sinistro, è capace di dettare i tempi e servire i compagni anche con lanci lunghi.

Caratteristiche che piacciono molto a Grosso, che lo vorrebbe come perno del nuovo centrocampo viola.Il Sassuolo però non ha intenzione di svendere. Il club emiliano ha fissato un tetto sotto il quale non intende scendere e valuta il cartellino intorno ai 15-20 milioni. La volontà del giocatore potrebbe però fare la differenza: Thorstvedt ha espresso il desiderio di misurarsi in un progetto ambizioso e la Fiorentina rappresenterebbe per lui un salto di qualità.L’operazione non sarà semplice.

Il Sassuolo punta a ripartire da giocatori esperti come Thorstvedt. Ma l’asse tra allenatore e giocatore potrebbe accelerare la trattativa. Grosso conosce bene le qualità del norvegese e spinge la dirigenza viola ad affondare il colpo.

Intanto Thorstvedt continua a essere seguito anche da altri club, ma al momento la Fiorentina è la più calda. Nelle prossime settimane sono attesi i primi contatti ufficiali tra i due club per capire se c’è margine per chiudere.

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