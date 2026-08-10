Mercato viola, prende forza Kristian Thorstvedt

La Fiorentina mette nel mirino Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese del Sassuolo è il nome in cima alla lista di Fabio Grosso per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato nelle ultime settimane, l’allenatore viola (che ha già allenato Thorstvedt a Sassuolo) lo considera il profilo ideale per dare qualità, fisicità e inserimenti al centrocampo.

Classe 1999, Thorstvedt è in forza ai neroverdi dal 2022, quando arrivò dal Genk per circa 10 milioni di euro. In 4 stagioni a Reggio Emilia ha collezionato 119 presenze e 19 gol, diventando uno dei punti di riferimento del centrocampo emiliano.Il norvegese è reduce anche dall’impegno con la sua nazionale al Mondiale 2026, dove ha confermato di essere in ottima forma. Regista arretrato, mezzala o trequartista, fa della duttilità e della visione di gioco i suoi punti di forza. Dotato di un ottimo sinistro, è capace di dettare i tempi e servire i compagni anche con lanci lunghi.

Caratteristiche che piacciono molto a Grosso, che lo vorrebbe come perno del nuovo centrocampo viola.Il Sassuolo però non ha intenzione di svendere. Il club emiliano ha fissato un tetto sotto il quale non intende scendere e valuta il cartellino intorno ai 15-20 milioni. La volontà del giocatore potrebbe però fare la differenza: Thorstvedt ha espresso il desiderio di misurarsi in un progetto ambizioso e la Fiorentina rappresenterebbe per lui un salto di qualità.L’operazione non sarà semplice.

Il Sassuolo punta a ripartire da giocatori esperti come Thorstvedt. Ma l’asse tra allenatore e giocatore potrebbe accelerare la trattativa. Grosso conosce bene le qualità del norvegese e spinge la dirigenza viola ad affondare il colpo.

Intanto Thorstvedt continua a essere seguito anche da altri club, ma al momento la Fiorentina è la più calda. Nelle prossime settimane sono attesi i primi contatti ufficiali tra i due club per capire se c’è margine per chiudere.