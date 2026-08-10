Volley donne, il calendario di Scandicci e Firenze

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha ufficializzato il calendario della Serie A1 Fineco 2026-2027, l’82ª edizione della massima serie. Per la Toscana sarà una stagione caldissima, con Savino Del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze pronte a contendersi la scena tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions.

Si parte il 3-4 ottobre

Il campionato prenderà il via nel weekend del 3-4 ottobre 2026. La Savino Del Bene debutterà al PalaBigMat di Firenze contro la Reale Mutua Fenera Chieri '76, una delle sfide più attese della prima giornata. Il Bisonte invece inizierà in trasferta: sabato 3 ottobre le bisontine saranno ospiti della Numia Vero Volley Milano. Esordio casalingo domenica 11 ottobre contro la Omag San Giovanni in Marignano.

Il girone di ritorno scatterà il 13 dicembre 2026. La regular season si chiuderà domenica 14 marzo 2027. Poi spazio ai Playoff Scudetto: via il 20-21 marzo, con la finale che inizierà il 16 aprile e l’eventuale Gara 5 fissata per il 25 aprile 2027.

Il derby e le grandi

Confermato il tradizionale derby di Santo Stefano. Gara 1 il 18 ottobre al PalaBigMat, gara di ritorno il 26 o 27 dicembre 2026. Sarà la quinta stagione consecutiva che le due fiorentine si sfidano nel giorno di festa. Tra gli altri big match per Scandicci: Milano l’8 novembre, Conegliano il 6 dicembre, Novara il 28 ottobre e il 10 gennaio. Per Il Bisonte da segnare: Conegliano il 1 novembre, Chieri l’11 novembre, Novara il 6 dicembre.

Prima storica Supercoppa per Scandicci

Tra gli appuntamenti più attesi c’è la prima storica partecipazione della Savino Del Bene alla Supercoppa Italiana nel format tradizionale. Le toscane affronteranno la Prosecco Doc Imoco Conegliano nel weekend del 24-25 ottobre 2026. La partecipazione modificherà il calendario di campionato: Macerata anticipata a mercoledì 14 ottobre, Novara posticipata a mercoledì 28 ottobre.

Coppa Italia e format

I quarti di Coppa Italia Frecciarossa si giocheranno il 23 dicembre tra le prime 8 al termine del girone d’andata. La Final Four è in programma il 13-14 febbraio 2027.Nel campionato 2026-2027 saranno 14 le squadre al via. Le prime 8 ai Playoff Scudetto, le ultime 2 retrocedono in A2. Novità per i quarti dei Playoff: saranno al meglio delle 3 partite, con andata, ritorno ed eventuale Golden Set. Semifinali e finale restano al meglio delle 5.

Tornano anche i Playoff Challenge per le squadre dalla 9ª alla 12ª posizione.

I turni infrasettimanali

Rispetto allo scorso anno diminuiscono: 3 per il campionato + 2 dovuti alla Supercoppa per Scandicci. Per Il Bisonte saranno 4: 21 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre e 6 gennaio.