Versilia: degustazione con i vini lombardi top per l'estate

Ecco le dieci donne ed i loro dieci vini lombardi TOP per l’estate: Pia Donata Berlucchi della Fratelli Berlucchi con il Franciacorta DOCG Brut Rosè Freccianera Rosa 2014, Laura Boatti con Monsupello Brut Rosè Metodo Classico VSQ, Cristina Bordignon Cascina le Preseglie con Lugana DOC Hamsa 2021, Caterina Brazzola Montelio Oltrepò Pavese e il Rosso Riserva DOC Solarolo 2016, Giovannella Fugazza Castello di Luzzano e la Malvasia Colli Piacentini DOC Tasto di seta 2022, Greta Galanga Mamete Prevostini Valtellina Superiore Sassella DOCG Sommarovina 2019, Valeria Radici Odero con il Frecciarossa Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese DOC Giorgio Odero 2018, Francesca Pagnoncelli Cantina Pagnoncelli Folcieri con il Moscato di Scanzo DOCG 2017, Giovanna Prandini Perla del Garda con il Lugana Superiore DOC Madonna della Scoperta 2019 e Frida Giorgia Tironi Cascina del Ronco con il Franconia della Bergamasca Rosato I.G.T.

Elegia 2022.

Una squadra che dalla Lombardia scenderà in Versilia all’hotel Esplanade di Viareggio giovedì 29 giugno alle 20,30 dove ha sede la delegazione Versilia di AIS Toscana, guidata da Claudio Fonio che con i suoi sommelier darà un supporto fondamentale alla degustazione dei dieci vini lombardi adatti alle serate estive nella Costa Toscana. Donne del vino lombarde a sommelier AIS della Versilia insieme per raccontare la storia legata ad ogni cantina e al terroir di origine, dalle bollicine della Franciacorta ai vini Oltrepò Pavese, da un rosato della bergamasca a una Malvasia di Candia aromatica, passando per i Lugana e i rossi della Valtellina, per finire con il Moscato di Scanzo.L’idea della doppia degustazione è nata dalla collaborazione tra Paola Rastelli, sommelier e vice delegata delle Donne del Vino della Toscana, insieme a Camilla Guiggi, anche lei sommelier e a capo della delegazione lombarda dell’Associazione.

Il progetto si presenta come un vero e proprio “scambio di cultura enologica” tra le due delegazioni – toscana e lombarda – dell’Associazione Nazionale Donne del Vino ed ha come principale obiettivo quello di far conoscere i vini delle reciproche regioni ai sommelier AIS e attraverso di loro ai consumatori. Infatti una omologa degustazione è in programma per l’inizio del 2024 a Milano, con le produttrici toscane a loro volta ospiti dei sommelier AIS della Lombardia. La degustazione sarà accompagnata dai prodotti dell’azienda Flamigni di Forlì.

CHI SONO LE DONNE DEL VINOLe Donne del Vino – guidate dalla produttrice campana Daniela Mastroberardino – sono un’associazione senza scopi di lucro che promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva del vino. Fu fondata nel 1988 a Firenze. Oggi conta oltre 1050 associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier, esperte e giornaliste. Le Donne del Vino sono in tutte le regioni italiane coordinate in delegazioni. Il gruppo toscano è composto da 84 socie guidate dalla Delegata regionale Donatella Cinelli Colombini.INFO DEGUSTAZIONEHotel Esplanade Piazza Puccini 18, Viareggio (Lu)Giovedì 29 giugno, ore 20,30 – info e prenotazioni Luca cell.

3298017268Costo degustazione 35 euro, per i soci AIS 30 euro