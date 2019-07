Verde urbano, incontro ad Agraria

Domattina nell'Aula Magna della Scuola (piazzale delle Cascine) iniziativa organizzata da Anci, con la presenza dell'assessore Del Re

Biohabitat, orti urbani, parchi e paesaggio, per definire criticità e prospettive della progettazione del verde nelle città e riflettere sui benefici per l’ambiente e per i cittadini. E’ questo il tema di “Mettere radici, vantaggi, rischi e gestione del verde urbano”, evento che si terrà Firenze mercoledì 3 luglio dalle 9.30 nell’Aula Magna della Scuola di Agraria (Piazzale delle Cascine, 18), dove si confronteranno amministratori, tecnici, professionisti e docenti universitari per discutere di un settore sempre più importante per i Comuni e per le comunità.

L’iniziativa, organizzata da Anci Toscana e Regione nell'ambito di Dire e Fare, sarà aperta da Cecilia Del Re assessore di Firenze, Gabriele Gori, direttore Fondazione CRF e Lara Roti presidente Ordine Agronomi e Forestali di Firenze. Poi la presentazione delle “Linee Guida per la messa a dimora degli alberi nei centri urbani” da parte dell’assessore regionale Federica Fratoni, a cui seguirà “Verde urbano: gli obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” di Rosa De Pasquale di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e infine “LIFE URBANGREEN: misurazione dei servizi ecosistemici del verde in due città europee - risultati preliminari” di Alessio Fini del Politecnico di Milano.

Dopo le relazioni sono previsti quattro tavoli tematici di approfondimento su alberi, biohabitat, orti e verde; al termine delle sessioni i moderatori riassumeranno i risultati di ogni tavolo, che saranno materiale prezioso per governare al meglio un settore fondamentale nella gestione delle nostre città.