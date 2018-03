Venti anni per "Fermi tutti questo è uno spettacolo, Pinocchio"

Al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio a sostegno di Cure2Children Foundation

A vent’anni di distanza dal debutto sulle scene, sabato 17 marzo alle 20.30 il Teatrodante Carlo Monni (Piazza Dante, 23) ospiterà per la prima volta la proiezione in pubblico del cult toscano “Fermi tutti questo è uno spettacolo, Pinocchio” la celebre favola di Collodi, interpretata in chiave moderna e ironica dai tre divi protagonisti Alessandro Paci, Massimo Ceccherini e il grande Carlo Monni. L’evento, che raccoglie fondi a sostegno di Cure2Children Foundation, è organizzato tramite una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso in ricordo del grande attore di “Champs sur le Bisance”, come Carlo amava chiamare Campi Bisenzio, con la partecipazione straordinaria di Alessandro Paci (ingresso 10 euro).

Con una buona dose di autoironia e non poche risate, tra sketch divertenti e dissacranti “Fermi tutti questo è uno spettacolo, Pinocchio” farà rivivere al pubblico la comicità tipica di Massimo Ceccherini, qui interprete di travolgenti personaggi come la Fata Turchina e Lucignolo; la bravura di Alessandro Paci nel personaggio di Pinocchio, e infine la magistrale e irresistibile performance di Carlo Monni nel ruolo di Geppetto, Grillo Parlante e Mangiafuoco.

La proiezione sarà introdotta dalla presentazione di “Balenando in Burrasca”, il libro di Pilade Cantini su Carlo Monni edito da Edizioni Clichy. Prima della serata sarà possibile gustare un originale aperitivo a tema con cocktail ispirati a Carlo Monni e ai suoi personaggi Bozzone e Vitellozzo presso il Bar Mezz’a Campi e farsi un selfie nella panchina con la sua statua.

La serata è organizzata dalla pagina Facebook Conte Raffaello “Lello” Mascetti con la collaborazione della CG Entertiment, Edizioni Clichy e Teatro Dante Carlo Monni.

Ingresso

Biglietto 10 euro. È possibile acquistare i biglietti online sulla piattaforma di crowdfunding al link http://sostieni.link/17648; prenotarli scrivendo alla mail contemascetti1975@gmail.com, oppure recandosi direttamente alla biglietteria del teatro.

Info: Teatrodante Carlo Monni, piazza Dante 23 Campi Bisenzio (Fi) | www.teatrodante.it | T. 055 8940864