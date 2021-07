Venerdì “Un’Estate Eccellente” a Forte dei Marmi

Il Salotto di Milano, luxury hub dedicato a promuovere i valori del Made in Italy in tutte le sue più importanti manifestazioni creative (dalla moda all’arte, dal design al lifestyle), il 2 luglio è tornato per il secondo anno a Forte dei Marmi con un evento esclusivo per celebrare le eccellenze dell’Italian Style.

All’interno della cornice prestigiosa del Bagno Alpemare “Un’Estate Eccellente” ha proposto una serata all’insegna dell’eleganza, della ricercatezza e del bon vivre italiano.

Protagonista la moda e alcuni dei più interessanti brand di ricerca, esempi del migliore know how artigianale: Atelier Angela Bellomo, G.B. Spadafora, Lanificio F.lli Cerruti 1881, Rosalba Valentini, Faggioli Atelier, PiaLauriCapri. Ospite internazionale, Temperley London, per la prima volta su una passerella italiana.

Insieme, hanno dato vita ad un suggestivo fashion show sulla spiaggia di fronte al jet set internazionale della Versilia. In scena creazioni da sogno, espressione di un mondo fatto di instancabile passione, capacità speciali e artigianalità impareggiabile che stanno alla base del bello e ben fatto italiano.

Hanno completato la serata le eleganti proposte swimwear di Ludovica Gualtieri Milano e le raffinate borse di De Marquet. Ha presentato Jo Squillo, madrina d’eccezione.