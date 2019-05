Venerdì 31 maggio al Santomato Live omaggio al 50° Anniversario di Woodstock

Gran finale di stagione nel tempio della musica pistoiese, con tantissimi ospiti ripercorreranno la scaletta dell'indimenticabile Festival

Gran finale al Santomato LiveClub di Pistoiaper la chiusura della nona stagione del locale che terminerà la programmazione stagionale con un grande evento in omaggio al 50° anniversario di Woodstock. Venerdì 31 Maggio alle 21:30 una super band di 15 musicisti guidata da tre grandi voci nazionali come Rocco Ferri, Gianna Chillà e Arianna Antinori ripercorreranno i principali brani della scaletta che andò in scena a Woodstock 50 anni fa. Dalle performance di Janis Joplin a quelli degli Who, passando per Jefferson Airplane, Crosby Still & Nash Young, Johnny Winter, The Band, fino all'indimenticabile Jimi Hendrix

L’ideatore dell’iniziativa nonché direttore artistico del Santomato TonyDe Angelis così spiega l’iniziativa: «Vogliamo chiudere una stagione che è stata veramente ricca di successi e conferme chiamando sul palco del locale un esercito di talentuosi musicisti che già in altre vesti erano venuti a trovarci. Un omaggio al 50° di Woodstock che metterà in scaletta i brani e gli artisti effettivamente esibitisi, attenendosi con la massima fedeltà agli artisti, gruppi che hanno fatto la storia di questo indimenticabile evento».

Sul palco oltre alle voci di Rocco Ferri, Gianna Chillà e Arianna Antinori anche Fulvio Feliciano (chitarra e voce, già musicista per il fratello di Hendrix, Leon nonché grandissimo turnista internazionale), Gennaro Porcelli (chitarra e voce, dal 2005 chitarrista di Edoardo Bennato nonchè considerato uno dei più grandi nuovi talenti blues in ascesa), Francesco Bottai (chitarra), Jordi Rolda’n (percussioni), Claudio Rogai (basso), Petro Taucher (tastiere), Leonardo Milani (chitarre), Nick Becattini (Chitarraevoce), Marco Polidori (basso), Mano Bana Pieraccini (chitarraevoce), Marco Confetti (batteria), Carmine Blosi (batteria).

Santomato Live è in Via Montalese 25/A a Pistoia. Inizio ore 21:30 Ingresso per il concerto 10€ (con drink incluso). Info e prenotazioni (per chi volesse anche cenare è prevista cena a buffet + ingresso al concerto a soli 18€): 333 4657051 oppure 0573 479957. www.santomatolive.it .