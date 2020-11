Veicolo in fiamme sulla Fi-Pi-Li, code in corso

A fuoco un'autocisterna all'altezza di San Miniato. Interrotta la linea ferroviaria tra Empoli e San Romano

Come informa "Muoversi in Toscana", poco dopo le ore 7 della mattina sulla superstrada Firenze - Pisa - Livorno ci sono code tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione mare per un veicolo in fiamme.

Problemi anche per i treni: per un guasto temporaneo agli impianti di circolazione fra Signa e Montelupo-Capraia i treni regionali sulla direttrice Firenze-Empoli potranno subire ritardi fino a 30 minuti.

Ritardi: Treno regionale 11705 (FIRENZE SMN-LA SPEZIA C.LE) viaggia con 17 minuti di ritardo; Treno regionale 11750 (SIENA – FIRENZE SMN) viaggia con 21 minuti di ritardo; Treno regionale 3100 (LIVORNO C.LE – FIRENZE SMN) attualmente viaggia con 9 minuti di ritardo.

Ulteriori treni coinvolti: Treno regionale 21402 (FIRENZE SMN-LA SPEZIA C.LE) cancellato intera tratta: viaggiatori su treno 23370 (PISA C.LE-FIRENZE SMN); Treno regionale 21405 (SIENA – FIRENZE SMN) cancellato intera tratta: viaggiatori su treni a seguito Treno regionale 11747 (FIRENZE SMN - SIENA) viaggia con 26 minuti di ritardo.

AGGIORNAMENTO

Il veicolo in fiamme è un'autocisterna, all'altezza di San Miniato. Gravi problemi di viabilità e tratto di Fipili chiuso a lungo. Tuttora, quando sono circa le 9,20, proseguono i problemi.

Interrotta la linea ferroviaria adiacente al luogo dell'incendio di vastissime proporzioni, il tratto da Empoli a San Romano.