Var Group acquisisce la maggioranza di Endurance, web e conversion agency Partner Google

L'operazione attraverso la controllata Adiacent. Crescono le competenze in ambito digital marketing ed e-commerce per sostenere la competitività delle imprese. Sesa Group cresce ancora nella cybersecurity, grazie all'accordo con Fortinet

IT — Var Group, leader nei servizi e nelle soluzioni ICT per le imprese e parte del gruppo SeSa S.p.a, quotato nel segmento Star di Borsa Italiana, acquisisce il 51% di Endurance, attraverso Adiacent, sua divisione dedicata alla customer exprience che amplia, così, le competenze in ambito digital marketing e la presenza sul territorio. Fondata a Bologna nel 2000, Endurance è una Web Agency specializzata nella realizzazione di soluzioni digitali, system integration e digital marketing technology con una focalizzazione particolare sull’e-commerce e la user experience.

Con un team di 15 esperti Endurance, in qualità di partner Google, porta in Var Group le competenze di un brand strategico in ambito sviluppo, UX e analytics e importanti esperienze, sia B2B che B2C, potenziando così l'offerta strategica a supporto della competitività delle imprese Made In Italy. Rinascimento e Mondo Convenienza sono due fra i clienti che stabilmente si avvalgono di Endurance per la progettazione e lo sviluppo del proprio posizionamento digitale. Grazie alle competenze Endurance in ambito Conversion Rate Optimization, Data Analytics, SEO e online advertising, tutta la divisione Customer Experience Adiacent sarà in grado di affiancare i clienti in modo sempre più efficace nel percorso che porta alla generazione di lead e di vendite, integrando alla propria offerta le specializzazioni Google su Search, Display, Video e Shopping Advertising. Oltre all’anima legata al digital marketing e alla consulenza, l'acquisizione mette a fattor comune competenze evolute nello sviluppo di applicativi web custom ed eCommerce B2B e B2C, anche grazie ad una piattaforma proprietaria certificata da Microsoft, sviluppata a partire dal 2003 e utilizzata da oltre 80 clienti.

"L'ingresso in Adiacent, Divisione Customer Experience di Var Group" ha dichiarato Simone Bassi, Ad di Endurance "rappresenta un punto di svolta sul nostro percorso, potendo mettere a fattore comune le competenze maturate in venti anni di web con un team in grado di offrire un'ampia gamma di soluzioni per la Customer Experience".

“Adiacent”, spiega Paola Castellacci, Ad di Adiacent “è nata per affiancare e specializzare l’offerta di Var Group nell’ambito della customer experience, un’area che richiede una visione globale capace di coniugare consulenza strategica, creatività e specializzazione tecnologica. L’acquisizione di Endurance è strategica, perché arricchisce il nostro gruppo in tutti questi ambiti e ci porta in dote nuove specializzazioni in ambito Google e Shopify”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a questo speciale team” aggiunge Francesca Moriani, Ceo di Var Group “ Questa operazione testimonia il nostro impegno ad investire per definire percorsi di crescita digitale sempre più innovativi; dimostra inoltre la nostra capacità di attrarre competenze e integrarle in un ecosistema sempre più articolato e diversificato, e, al tempo stesso, vicino alle sfide che le imprese sul territorio devono affrontare.”

Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di Information Technology a valore aggiunto per il mercato business, annuncia che Computer Gross, società del Gruppo a capo del settore “Value Added Distribution”, ha siglato un accordo di distribuzione per il mercato italiano con Fortinet, leader globale nelle soluzioni integrate ed automatizzate di cybersecurity per carriers, data center, aziende e piccola e media impresa. Grazie a questa partnership Computer Gross rafforza la propria leadership nel mercato VAD italiano, ampliando ulteriormente il proprio portafoglio di soluzioni a valore aggiunto con crescente focalizzazione sul segmento Security, che costituisce una delle aree di maggiore dinamicità e crescita del mercato, a seguito della crescente domanda di protezione dei dati e sicurezza informatica.

“L’accordo con Fortinet rappresenta un passo ulteriore nella strategia di sviluppo sul mercato della sicurezza informatica e ci consente di abilitare nuove opportunità di business ed opportunità di crescita” ha dichiarato Paolo Castellacci, Presidente e Fondatore di Sesa. “Il Gruppo Sesa prosegue nella strategia di crescita sostenibile e focalizzazione sulle aree a maggior valore aggiunto e potenziale di crescita del mercato IT, ampliando l’offerta di soluzioni di sicurezza informatica e le competenze del proprio capitale umano. La domanda di protezione dei dati e sicurezza informatica è in continua crescita a fronte dell’aumento esponenziale dei dati gestiti da parte dei sistemi informativi e dei potenziali attacchi informatici” ha affermato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.