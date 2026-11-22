Prima neve nella Città metropolitana di Firenze. I primi fiocchi di neve - avverte la Sala integrata di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze - stanno già imbiancando i passi appenninici, si registrano i primi centimetri attaccare al suolo al passo della Consuma in particolare sulla Sr 70. Considerando il repentino calo delle temperature si raccomanda la massima prudenza alla guida.
Dunque calo termico nella giornata di oggi con le prime deboli nevicate in Appennino sopra il 1200 m. Intanto la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa a seguito Alert rosso (Sistema di Allerta Nazionale Frane). Sulla tratta interessata attivato un servizio di bus sostitutivo a cura di Dr Toscana.
Da oggi a Firenze si possono accendere i termosifoni. Facile.it ha stimato quanto potrebbero spendere quest’anno i fiorentini in bollette del gas scoprendo che, con le attuali tariffe del mercato libero a prezzo bloccato, solo per riscaldare casa il costo medio potrebbe arrivare a 971 euro. A parità di consumi, significa il 25% in più rispetto allo scorso anno.