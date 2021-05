Vaccino anti Covid, nuovo caso di sovradosaggio in Toscana

Firenze 18/05/2021 – “Nel giorno in cui il generale Figliuolo sta facendo visita ai centri vaccinali della nostra Regione, scopriamo che si è verificato un altro caso di sovraddosaggio di Pfizer. Dopo quello della studentessa di Massa, si è verificato un altro errore in Toscana! Ad una donna di 67 anni a Livorno sono state inoculate quattro dosi di vaccino Pfizer con una sola iniezione. Con un’interrogazione chiediamo a Giani e Bezzini come è stato possibile un nuovo errore, chiediamo di verificare i protocolli e migliorare assolutamente la sicurezza.

E’ l’ennesima dimostrazione che sarebbe stata opportuna una commissione d'inchiesta sulla campagna vaccinale toscana, anziché una commissione speciale della quale si continua a non capirne il senso” dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli, ed il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità.

“Due casi di sovraddosaggio nel giro di pochi giorni nella stessa Regione sono inaccettabili, qualcosa non funziona nell’organizzazione della campagna vaccinale. Asl e Regione devono dare risposte celeri, vogliamo sapere se si tratta di un errore umano o di protocolli poco chiari che inducono all’errore. Anche oggi il generale Figliuolo ha richiamato i governatori che, come Giani, stanno dando il via alle vaccinazioni dei quarantenni senza aver prima completato l’immunizzazione dei sessantenni. La campagna vaccinale non deve essere una corsa fra Regioni ma uno sforzo collettivo” esortano Torselli e Petrucci.