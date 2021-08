Vaccini senza prenotazione da oggi in Toscana

Da oggi lunedì 30 agosto tutte le persone di ogni età con più di 12 anni che non hanno ancora ricevuto la prima dose possono recarsi direttamente senza prenotazione nei centri per ricevere il vaccino Pfizer o Moderna. "Siamo allo sprint finale per rendere sicura la nostra regione! - chiosa Eugenio Giani presidente della Regione Toscana - Non ci sono più scuse per chi ancora non si è vaccinato! I già prenotati avranno la precedenza, ma ci sarà posto anche per coloro che si presenteranno chiedendo di essere vaccinati anche se non in possesso della prenotazione".