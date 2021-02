Vaccini: in Toscana nuova fornitura di 44.460 dosi di Pfizer-BioNTech

Circa 30mila saranno subito destinate agli ultraottantenni. Piano regionale, parla l'assessore Bezzini

Firenze – Una nuova fornitura di 44.460 dosi da parte di Pfizer-BioNTech è oggi in fase di consegna in Toscana: 30mila dosi saranno subito destinate per le prime somministrazioni di vaccino agli ultraottantenni, le restanti 14.460 saranno riservate ai richiami. I medici di medicina generale possono già prenotare le dosi, destinate ai loro assistiti over 80, sul portale regionale dedicato. Le loro agende sono aperte per fissare gli appuntamenti della prossima settimana. Saranno i medici di medicina generale, lo ricordiamo, a contattare i loro assistiti ultraottantenni, per concordare orario e data dell’appuntamento per la prima somministrazione del vaccino.

Novità anche sul fronte del vaccino AstraZeneca, che potrà essere somministrato a persone nella fascia di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 65 anni (nati nel 1956), a eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili. È quanto previsto dalla circolare del ministero della salute, emessa nella giornata di ieri, sulla base di nuove evidenze scientifiche.

In Toscana, dunque, saranno aperte anche a questa fascia di età le agende per prenotarsi con il vaccino AstraZeneca, in relazione alle forniture consegnate. Stando al cronoprogramma trasmesso dal Governo, la prossima fornitura di AstraZeneca, destinata alla Toscana, è prevista per i primi di marzo. Al momento le categorie coinvolte con questa tipologia di vaccino sono: personale scolastico e universitario, docente e non docente, di ogni ordine e grado; forze armate e di polizia (forze armate, polizia di stato, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia municipale, polizie locali…); personale degli uffici giudiziari. Con le prossime forniture si aprirà anche alle altre categorie che rientrano sempre in questa fase, in merito alle quali è in corso un approfondimento anche a livello nazionale.

Anche oggi la Toscana si conferma tra le prime regioni per ritmo di vaccinazione, oltre il 10% sopra la media nazionale. Il tasso di vaccinazioni effettuate è di 6.909 per 100mila abitanti (media italiana: 5.990 per 100mila), come riportato dall’Agenzia regionale di Sanità.

Alle ore 17.30 di oggi, martedì 23 febbraio, sono 262.393 le somministrazioni totali nella nostra regione (211.419 con Pfizer-BioNTech, 11.651 con Moderna e 39.323 con AstraZeneca), così ripartite: 186.356 prime somministrazioni, 76.037 richiami. Per quanto riguarda le vaccinazioni degli ospiti nelle rsa, per i quali è prossimo il completamento, sono state somministrate 26.165 dosi: 14.347 prime somministrazioni, 11.818 richiami, come riportato sul portale regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it/, che consente di seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione.

Le priorità del Piano regionale seguono quelle definite a livello nazionale, il modello organizzativo messo a punto deve “necessariamente tenere conto della specificità dei singoli ambiti territoriali”, ma il principio di fondo della campagna vaccinale Toscana risponde al principio “non sprecare e non ritardare alcuna dose disponibile”.

Con queste premesse l’assessore alla Sanità, Simone Bezzini, interviene nella seduta straordinaria del Consiglio regionale e indica le linee attuative del Piano che devono tener conto dell’offerta vaccinale (tre quelli disponibili: Pfizer, Moderna e AstraZeneca, con diverse tipologie di conservazione e stoccaggio), dell’organizzazione e del funzionamento dei centri vaccinali nei diversi contesti, la registrazione di tutti i dati relativi alle somministrazioni eseguite, il monitoraggio della sicurezza e dell’efficacia della campagna, la formazione degli operatori a garanzia dell’uniformità delle procedure, le modalità di comunicazione. In particolare per questo ultimo punto, Bezzini rileva la “necessità di una campagna mirata”.

La pianificazione Toscana, dovendo seguire le caratteristiche dei vaccini disponibili, è articolata su due processi di distribuzione e conservazione. Nel modello definito “freeze”, il produttore, sempre sulla base delle coordinate stabilite a livello nazionale, spedisce le dosi direttamente ai punti individuati a livello regionale (in Toscana ci sono 12 Hub locali per stoccaggio, somministrazione o ulteriore distribuzione ad altri punti). Nel modello definito “cold”, il produttore spedisce ad un Hub unico nazionale. I punti locali, sulla base dell’andamento delle disponibilità, richiedono progressivamente il quantitativo di vaccini necessari e custodiscono le dosi secondo le specifiche tecniche fornite. I centri individuati sul nostro territorio per la consegna dei vaccini Moderna e AstraZeneca sono le farmacie ospedaliere di Prato, Livorno e Grosseto, per le tre aziende sanitarie locali. La consegna di Pfizer avviene anche negli hub delle aziende ospedaliere universitarie di Firenze, Siena e Pisa.

Considerata la disponibilità iniziale di un numero di dosi limitato, come previsto dal ministero della Salute, sono state seguite le indicazioni del Piano strategico nazionale relativamente alle prime categorie da vaccinare con il vaccino Pfizer-BioNTech: operatori sanitari e socio-sanitari, personale e ospiti delle Rsa. La copertura si è poi ampliata, sempre sulla base delle indicazioni dettate a livello nazionale e in relazione alla tipologia di vaccini. Sempre nella fase 1 rientrano anche gli anziani ultraottantenni, per i quali è iniziata la vaccinazione sempre con il vaccino Pfizer.

Nella fase 2, che richiede sempre vaccino Pfizer, hanno priorità di accesso le persone estremamente vulnerabili, quelle di età compresa tra 75 e 79 anni, segue la fascia d’età tra i 70 e i 74 e quelle con aumentato rischio clinico se infettate da Covid (a partire da 16 anni fino a 69). L’indice di somministrazione si chiude con le persone di età compresa tra i 55 e i 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico e quelle tra i 18 e 54 anni. Per queste ultime si procede secondo le categorie prioritarie incluse nella fase 3 del Piano nazionale, per le quali è già iniziata la vaccinazione in Toscana con AstraZeneca, come indicato dal Governo. La fase 4 riguarderà tutto il resto della popolazione.

Secondo i dati Istat, i residenti in Toscana nella fascia 60-79 anni sono 873mila 404 e gli ultra80enni sono 320mila 589. La popolazione affetta da una malattia cronica nella fascia di età 16-59 è pari a 274mila 467.

“La prima fase distributiva di Pfizer – ricorda Bezzini - è stata dimensionata non sulla base della popolazione generale delle singole regioni, ma sul numero di operatori sanitari e socio sanitari indicati dalle amministrazioni”.

Per attuare il principio di fondo del Piano vaccinale Toscana, “non sprecare e non ritardare alcuna dose disponibile”, si è provveduto a costituire un gruppo di lavoro composto da circa cento professionisti rappresentativi di tutte le professioni e discipline coinvolte nel processo. “Obiettivi del gruppo – dichiara l’assessore – definire le modalità operative per la ricezione e lo stoccaggio delle dosi alla consegna, sporzionamento e preparazione, definizione dei presidi ospedalieri e territoriali, messa a punto di un cronoprogramma di ipotesi vaccinale, definizione dell’arco temporale in cui si completa il primo ciclo vaccinale, sviluppo di un sistema di prenotazione”. “Tutti questi obiettivi sono stati completati”, assicura Bezzini. Il portale regionale Prenota Vaccino ha sfruttato anche l’esperienza maturata, proprio durante il periodo pandemico, con le piattaforme di prenotazione Rientro@scuola (oltre 60mila adesioni del personale scolastico in una settimana), Viaggi@sicuro (oltre 11mila rientri turistici da porti e stazioni in una settimana) e soprattutto Prenot@tampone (con oltre 312mila prenotati ad oggi nelle 24 ore successive)

Nel suo intervento Bezzini ricostruisce anche la “preparazione al secondo tempo della fase vaccinale”. “Gli ultra80enni sono più di 300mila e se aggiungiamo i cittadini tra 60 e 79 anni il totale supera quota 850mila”. Anche per questo, “visti i nuovi volumi di popolazione e di vaccini crescenti, abbiamo aggiunto nuovi canali e luoghi di somministrazione alle strutture ospedaliere. In primo luogo per rispondere al concetto di prossimità di somministrazione, in secondo luogo perché al tempo stesso va garantita per gli ospedali la prosecuzione della loro naturale attività”, spiega l’assessore.

Il gruppo di lavoro costituito ha quindi elaborato una “nuova mappa”, per “garantire la vaccinazione tenendo conto da un lato delle caratteristiche della popolazione, dall’altro per garantire alti volumi di vaccinazione in tempi molto stretti”.

Il nuovo sistema “potrebbe essere utilizzato, completamente e contemporaneamente, quando saranno disponibili tutte le dosi potenzialmente contrattualizzate e destinate alla nostra Regione, cioè dalle 400mila alle 700mila dosi al mese. Diversamente, lo scenario dovrà essere riadattato”.

Per la campagna degli ultraottantenni, avviata il 15 febbraio ed entrata nel vivo il 22 e affidata ai medici di medicina generale, e che quindi mette in gioco “2mila 700 vaccinatori, dei quali circa 2mila 300 hanno già operato sul portale”, è stata costruita una nuova piattaforma ad hoc.

“La Regione – conclude Bezzini – sta costruendo una campagna multicanale per garantire massima efficienza e volumi giornalieri anche di 20mila/25mila somministrazioni al giorno”. “Il Piano – assicura – verrà aggiornato costantemente secondo le indicazioni nazionali e con l’evolversi delle diverse fasi di distribuzione e con l’arrivo di nuove tipologie di vaccino, come ad esempio J&J, previsto per il secondo trimestre del 2021 e caratterizzato da una sola dose per ottenere la piena immunizzazione”.