Vaccini in spiaggia, successo: altre 12 tappe

Vaccini in spiaggia, altre 12 tappe

Da venerdì 13 agosto a martedì 24 agosto il camper per la somministrazione dei vaccini toccherà altre 12 località della costa toscana, partendo da Piombino per arrivare a Marina di Massa, con la costante presenza di medici, operatori Asl e volontari. Il camper sarà a Marina di Grosseto l'11 agosto e a Castiglione della Pescaia il 12 agosto, per dirigersi poi verso le località balneari della costa nord ovest.

L’iniziativa “GiovaniSìVaccinano in spiaggia” è rivolta ai giovani e non, dai 12 anni fino a 59 anni e dagli 80 anni in su che possono prenotare la somministrazione sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it ma sarà possibile vaccinarsi anche senza prenotazione se la disponibilità delle dosi lo permetterà.

Le date di “Vaccini in spiaggia”

Asl sud est

Mercoledì 11

Marina di Grosseto, spazi davanti alla Fortezza, ore 10-24

Giovedì 12

Castiglione della pescaia, inizio via Roma, davanti sede del Comitato della Cri (ex palazzo comunale), ore 10-24

Asl nord ovest

Venerdì 13

Piombino-Porto (Parcheggio Poggio Batteria), ore 14-23Sabato 14

San Vincenzo, Piazza Mischi, ore 14-23

Domenica 15

Castiglioncello, Via Marconi (Caserma Carabinieri), ore 14-23

Lunedì 16

Marina di Cecina, Via Galliano (ex Vivaio Forestale), ore 14-23

Martedì 17

Livorno Rotonda di Ardenza, ore 11.30-18.30Livorno, Quartiere Venezia, Piazza del Logo Pio, ore 19.30-22.30

Mercoledì 18Tirrenia località Calambrone, via del Tirreno 361, ore 13-22

Giovedì 19Marina di Pisa, via Lanfreducci angolo via Repubblica Pisana, ore 13-22Venerdì 20Cinquale, Piazza Maccari, ore 16-22Cinquale, lungo mare (via IV Novembre), ore 23-02.00

Sabato 21

Marina di Massa, Piazza Betti, ore 15-24

Domenica 22Lido di Camaiore, Pontile del Lido, ore 16-24

Lunedì 23Forte dei Marmi, Via Spinetti angolo Via Matteotti (Pineta Falcone e Borsellino), ore 16-24

Martedì 24Viareggio, Piazza Mazzini, ore 16-24

