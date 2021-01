Vaccinazioni anti Covid, in Toscana raggiunta quota 100mila

Giani: "Siamo anche la seconda regione per minor tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti. Non vanifichiamo gli sforzi fatti da ognuno di noi"

"Abbiamo raggiunto ora le 100.000 vaccinazioni anticovid in Toscana. Se le consegne saranno regolari la prossima settimana completeremo i richiami e ripartiremo con le somministrazioni delle prime dosi, continuando a rendere la #ToscanasiCura". Ne dà notizia il presidente della Toscana Eugenio Giani, che aggiunge: "La Toscana è la seconda regione per minor tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti. Non vanifichiamo gli sforzi fatti da ognuno di noi, continuiamo a tutelare la salute portando la mascherina, igienizzando spesso le mani ed evitando gli assembramenti. Siamo ancora tra le prime regioni per minor tasso di nuovi positivi, manteniamo questa #ToscanasiCura, forza!".