Vaccinazione 2026-27 contro l’influenza in Toscana, le info

Campagna di comunicazione per la vaccinazione contro l’influenza: "Scegli la vaccinazione antinfluenzale raccomandata e gratuita per bambini, over 60 e persone a rischio di ogni età", raccomanda la Regione Toscana.
La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027 in Toscana parte il 7 ottobre 2026 per gli ospiti delle RSA.
Calendario di Avvio in Toscana
- 7 ottobre 2026: Ospiti delle RSA.
- 14 ottobre 2026: Bambini dai 6 mesi ai 6 anni e persone con età pari o superiore a 60 anni.
- 11 novembre 2026: Restanti categorie target.
Categorie Raccomandate e Gratuite
- Persone a partire dai 60 anni di età.
- Soggetti a rischio e con patologie croniche di qualsiasi età.
- Operatori sanitari, forze dell'ordine, allevatori e donatori di sangue.
Come Fare il Vaccino
- La somministrazione viene effettuata dai Medici di Medicina Generale in collaborazione con le Aziende sanitarie.
- Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero unico regionale 116117.
Video Regione Toscana