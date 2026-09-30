Cronaca

Vaccinazione 2026-27 contro l’influenza in Toscana, le info

Partenza il 7 ottobre 2026 per gli ospiti delle RSA. Le Categorie Raccomandate e Gratuite

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
30 Settembre 2026 10:12
Campagna di comunicazione per la vaccinazione contro l’influenza

Campagna di comunicazione per la vaccinazione contro l’influenza: "Scegli la vaccinazione antinfluenzale raccomandata e gratuita per bambini, over 60 e persone a rischio di ogni età", raccomanda la Regione Toscana.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027 in Toscana parte il 7 ottobre 2026 per gli ospiti delle RSA.

Calendario di Avvio in Toscana

  • 7 ottobre 2026: Ospiti delle RSA.
  • 14 ottobre 2026: Bambini dai 6 mesi ai 6 anni e persone con età pari o superiore a 60 anni.
  • 11 novembre 2026: Restanti categorie target.

Categorie Raccomandate e Gratuite

  • Persone a partire dai 60 anni di età.
  • Soggetti a rischio e con patologie croniche di qualsiasi età.
  • Operatori sanitari, forze dell'ordine, allevatori e donatori di sangue.

Come Fare il Vaccino

  • La somministrazione viene effettuata dai Medici di Medicina Generale in collaborazione con le Aziende sanitarie.
  • Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero unico regionale 116117.

Video Regione Toscana 

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